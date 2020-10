Koronavírus: 56 halott Magyarországon, elhunyt egy 43 éves férfi is

Csütörtökre életét vesztett 56 beteg, az aktív koronavírus-fertőzöttek száma pedig 1767-tel emelkedett. Az elvégzett tesztek számához képest a pozitív esetek száma 14,38 százalékos arányt mutat, ami igen magas érték (5 százalék alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint). Elhunyt egy 43 éves férfi, akinél nem ismert, hogy lett volna egyéb betegsége.

Tovább terjed Magyarországon a koronavírus-járvány: 2194 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 68 127 főre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma - derül ki a koronavirus.gov.hu csütörtöki összefoglalójából.

Elhunyt 56 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1634 főre emelkedett, 17 469-en pedig már meggyógyultak. (A kormányzati oldal adatai szerint elhunyt egy 43 éves férfi is, akinek jelenleg nem ismert, hogy lett volna egyéb betegsége. Meghalt egy 36 éves férfi is, akinél a koronavírussal kapcsolatba hozható tüdőgyulladás mellett az alkoholfüggőséget és végtagbénulást tüntették fel betegségként.) A halottak száma az eddigi második legmagasabb, az október 27-i 63 fő után.

Az aktív fertőzöttek száma 49 024 főre emelkedett, egy nap alatt 1767-tel nőtt a számuk. 3197 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 255-en vannak lélegeztetőgépen.

A tájékoztatásból kiderül, hogy az előző napi emelkedés után stagnált az új tesztek száma. Mivel az új esetek száma pedig kissé csökkent, a laboratóriumi vizsgálatok 14,38 százaléka bizonyult pozitívnak - ez pedig továbbra is igen magas érték. A pozitivitási arány így csaknem háromszorosa a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értéket is.)

A fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik. Ahogy az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján is elhangzott szeretnénk erőteljesebben érvényesíteni a szabályok betartását. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést az üzletekben és bevásárlóközpontokban és emelkedett a hatósági házi karantént megszegőkre kiszabható bírság összege is.

Jelenleg kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.

Az operatív törzs jelenleg 82 óvodában rendelt el rendkívüli szünetet, az iskolákban pedig fertőtlenítő nagytakarítást az őszi szünet alatt.

A vírus terjedésének gyorsulásával, egyre több mintavételt kell elvégeznie a mentőknek is. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Belügyminisztérium közreműködésével napokon belül még 200 mintavételi egységet állít be országszerte. Az egységek személyzetét végzős orvostanhallgatók alkotják, a járműveket a BM biztosítja. A mintavevőket az Országos Mentőszolgálat képezi ki - olvasható a csütörtöki közleményben.