Koronavírus: 633 új fertőzött, 8 beteg halt meg Magyarországon

Kedd reggelre 633 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 krónikus beteg - közölték a koronavírus.gov.hu tájékoztató oldalon.

633 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 19 499 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 krónikus beteg, így az elhunytak száma 694 főre emelkedett, 4559-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 14 246 fő. Az aktív fertőzöttek 40%-a, az elhunytak 57%-a, a gyógyultak 40%-a budapesti. 534 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 36-an vannak lélegeztetőgépen - írják a beszámolóban.

Hétfőre újabb 876 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 18 866 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 krónikus beteg, így az elhunytak száma 686 főre emelkedett, 4401-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 13 779 fő. Az elmúlt 10 nap átlaga alapján 24 óránként 767,3 új beteget diagnosztizálnak. Az eddigi rekord napi újesetszám 1070 fő volt most vasárnap.

Ahogy arról többször is kommunikált már a kormány és az Operatív Törzs is, a második hullám elkezdődött, viszont szemben a tavaszi első kitöréssel, most országos korlátozásokat nem vezetett be a kormány. Első lépésként határzárat rendeltek el szeptember 1-jétől. Emellett látogatási tilalmat vezettek be a legtöbb kórházban, majd hatósági árazásúvá tették a privát laboroknak a PCR-tesztek elvégzését, az összeget 19 500 forintban határozták meg. Kötelezővé tették a maszkhasználatot az ország tömegközlekedési eszközein, bevásárlóközpontjaiban, mozijaiban és színházaiban is, hétfőtől a szabály megszegéséért pénzbírság is járhat.