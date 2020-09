Koronavírus: a fiatalok kapták el most a vírust

A tavaszi járványhullám alatt a betegek átlagéletkora 67 év volt, a mostani, őszi hullám alatt viszont 26 év - mondta el Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályvezetője a köztévén.

Mivel tavasszal a kockázati csoportba tartozók betegedtek meg elsősorban, akik aztán kórházba kerültek és kezelést kaptak, akkor sokkal nagyobb volt az egészségügyi rendszer leterheltsége, mint most - magyarázta Galgóczi.

A szakértő arról is beszélt, hogy az új gócok is elsősorban olyan helyeken alakulnak ki, amelyeket főként fiatalok látogatnak: gólyatáborokban, szórakozóhelyeken vagy esküvőkön.

Ezért újra jelezte, hogy a járványügyi szabályokat továbbra is be kell tartani, és figyelni kell arra is, hogy ha valaki tüneteket észlel magán, akkor ne menjen közösségbe.

A szennyvízből vett minták arra engednek következtetni, hogy Budapesten és Debrecenben emelkedik majd a fertőzöttek száma.

A világon már 26,2 millió embernél is többen fertőződtek meg az új kórral.