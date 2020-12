Koronavírus: a főváros bővíti ingyenes szűrését

A főváros a nagy érdeklődésre tekintettel bővíti a szombaton induló, öt napig tartó ingyenes és önkéntes koronavírus-tesztelését - közölte a főpolgármester csütörtökön a Facebookon közzétett bejegyzésében az MTI szerint.

Karácsony Gergely azt írta: szerdán néhány óra alatt betelt a regisztráció a budapestieknek felajánlott ötezer antigéntesztes szűrésre, ezért péntek délután 15 órától újra megnyitják a regisztrációs lehetőséget további 2500 jelentkező előtt.

"Igen, tudom, hogy egy ekkora városban a Fővárosi Önkormányzat által biztosított 7500 teszt nem elegendő, mert világosan látszik, hogy igény és szükség is lenne a tömeges ingyenes tesztelésre, de ez, vagyis a tömeges szűrés biztosítása a kormány dolga és felelőssége" - fejtette ki a főpolgármester. Kiemelte, abban bízik, hogy a "kormány most is követni, másolni fogja a budapesti városvezetés cselekedeteit a vírus megfékezése érdekében".

Karácsony Gergely szerint a kabinet rendelkezik az ingyenes teszteléshez szükséges forrásokkal, amit az is bizonyít, hogy 70 milliárd forintot ad a Várban folyó építkezésekre a járvány elleni védekezésre szánt alapból. "Ennyiből megszervezhető lenne minden magyar polgár tesztelése" - közölte a főpolgármester.

A főváros szerdán jelentette be, hogy négy helyszínen öt napon át ingyenes és önkéntes szűrést biztosít ötezer budapesti polgárnak.