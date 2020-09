Koronavírus: a Kórházszövetség szerint most nagyobb a nyomás a kórházakon, mint tavasszal

A Magyar Kórházszövetség (MKSZ) szerint a koronavírus-járvány második hulláma hamarabb gyűrűzött be a kórházakba, mint arra számítani lehetett, és az első hetek tapasztalatai azt mutatják: jóval nagyobb nyomás nehezedik most az egészségügyi intézményekre, mint tavasszal - idézi az MKSZ közleményét az MTI.

A Magyar Kórházszövetség XXXII. szakmai kongresszusán - amelyet a járványhelyzet miatt online tartottak - a koronavírus okozta problémák teljes spektrumáról tapasztalatot cseréltek a résztvevők. Kiderült többek között, hogy őszre nagyot változott a lakosság hozzáállása, érezhető, hogy elfogyott a türelem és a megértés. Ezzel párhuzamosan az is jól érzékelhető, hogy nemcsak fizikailag, de pszichésen is elfáradtak az orvosok és az ápolók, sokan megbetegedtek, vagy karanténban vannak, ami tovább nehezíti a betegellátást.

A közleményben emlékeztetnek arra is, hogy a járványügyi helyzetet az ágazat vezetése átlagfinanszírozással segítette a tavaszi időszakban, szeptember elsejétől azonban ismét teljesítményfinanszírozásra állt vissza a rendszer, emellett pluszforrás is érkezett az elmaradt beavatkozások elvégzésére. Ugyanakkor az MKSZ olyan átlagfinanszírozást tartana szükségesnek, amely három teljes értékű hónap finanszírozását tekinti alapnak és figyelembe veszi a járványügyi költségeket is.