Koronavírus: a modellek alapján rövidesen sokkal durvább számok jöhetnek

Ha igaz az innovációs tárca járványügyi munkacsoportjának számítása, és a jelenleg egy fertőzött valószínűleg 2-2,5 embernek adja tovább a vírust, akkor rövid időn belül ezres nagyságrendű új fertőzöttel számolhatunk naponta, miközben a tesztelési protokoll még a tavaszi feltételeket idézi. A járvány kontrollálásához, a terjedés megfékezéséhez drasztikus, határozott intézkedéseket kell hozni, többek között az egyéni tesztelést azonnal bővíteni és ingyenesen elérhetővé kell tenni országszerte - hangzott el egy Covid-szimpóziumon.

Robbanásszerű áttöréssel köszöntött be a koronavírus-járvány második hulláma, az új esetek száma már meghaladja az első hullám csúcsán mértet. Míg a tavaszi időszakban, az új esetek száma a 10. hétről növekedve a 15. hétre érte el a csúcsot, átlagosan 100 fölötti napi esteszámmal, most robbanásszerű az áttörés, hétfőn, az előző héthez képest 3,8-szoros növekedésről beszélt a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete (NKE) Covid-19 járvány című szimpóziumán Oroszi Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) infektológiai monitoring teamjének munkacsoport-vezetője (a szerdán detektált 365 új fertőzöttel ez a szám még nagyobb lett, majd csütörtökön 301 új betegről adtak hírt).

A munkacsoport modellje szerint augusztus 30-án a legvalószínűbb reprodukciós szám (R) 2-2,5 volt, azaz egy fertőzött 2-2,5 másik embernek adta át a fertőzést, ami drasztikus, határozott intézkedések bevezetését indokolja - mondta Oroszi Beatrix. (Ha a szerdai 365 új fertőzöttel számoljuk a 2-2,5 -es reprodukciós rátát, könnyen belátható, hogy rövidesen ezres nagyságrendben jelennek meg az új fertőzöttek.)

A közösségi terjedés dominál

A robbanásszerű növekedés mellett az első hullámhoz képest további különbség, hogy jelenleg a közösségi terjedés dominál, bár már előfordul egy-egy kórházi eset is. (A Napi.hu információ szerint több kórházban is menet közben derült ki az ott más miatt kezelt betegekről, hogy koronavírusosak.) Ugyanakkor a külföldről importált esetek aránya mindössze 11 százalékra csökkent augusztusban, az 1453 új esetből csupán 161-nél véltek felfedezni külföldi eredetet.

Az első hullámhoz képest a fertőzöttek átlagéletkora jelentősen csökkent, most több mint 30 évvel kevesebb (csupán 32,5 év), mint tavaszi járvány idején volt (akkor 63-67 év volt). Most a fiatalok érintettek, a vírus esküvőkön, falunapokon, gólyatáborokban, munkahelyeken fertőz - részletezte a különbségeket Oroszi Beatrix, aki nagy kockázatot lát abban, hogy a tünetmentes fiatalok körében jelenlévő vírus más korosztályokra is átterjed.

Kevéssé használjuk ki, hogy a teszteléssel kontrollálni lehet a járványt

Miközben a járvány kontrollálásának egyik fontos eszköze a tesztelés, nálunk ezt kevéssé használják ki az ebben rejlő potenciált - fogalmazott a szakértő. (Arról nem is beszélve, hogy a közölt adatok nehezen értelmezhetők, nem derül ki belőlük - legalábbis a nyilvánosság számára -, hogy milyen esetben végezték a tesztet, tünetes betegen, tünetmentes kontakton vagy karanténfelszabadítási, esetleg munkahelybiztonsági céllal.)

A járvány megfékezéséhez a gazdaság jelentős lassulását okozó elfojtás helyett más stratégiára van szükség, kockázatarányos intézkedésekre, illetve azok kombinációjára, amelyek a lehető legalacsonyabb szinten tartják az esetszámot. Ha nincs jó kockázatértékelésünk, akkor akkor viszont nincs alapja az intézkedéseknek - hangsúlyozta Oroszi.

Akárcsak tavasszal, most is négyszintű megelőzési stratégiát javasol a munkacsoport:

Kockázatos kontaktusok számnak csökkentése - távolságtartás, tömegrendezvények korlátozása, zárt térben tartott értekezletek, üzleti találkozók elhagyása.

Egyéni tesztelések azonnali, drasztikus bővítése, ingyenes tesztek elérhetővé tétele országszerte.



A detektált új fertőzések és kontaktok lehető leggyorsabb, elkülönítése, most ez nem elég gyors.

Kötelező maszkhasználat az egészségesek körében, zárt közösségi terekben.

Az intézkedéseket addig kell szigorítani, amíg a reprodukciós ráta 1 körüli értéken nem stabilizálódik. (Egy fertőzött maximum egy embernek adja tovább a vírust.)

A fizikai távolságtartás már 1,5 méternél drasztikusan csökkenti a fertőzés esélyét, a 8-12 százalékról 2-6 százalékra, s erőteljes a maszkhasználat csökkentő hatása is. A maszk nélküli 17,4 százalékos fertőződési esély 3,1 százalékra csökken helyes maszkhasználattal. (Orrot és szájat takaró, jól illeszkedő, többrétegű, vízlepergető házi maszk esetén is.) A szakértő a következetes és hiteles kommunikáció és a példamutatás fontosságát is kiemelte. Félelem és passzivitás helyett tudatosságra és az emberek bevonására, széles körű együttműködésre kell törekedni, a védekezés csak akkor lehet eredményes - fogalmazott Oroszi Beatrix.

Miközben járványügyi szakértők sora, köztük az ITM másik munkacsoportjának vezetője Röst Gergely is tesztelés kiszélesítését sürgeti, a jelenlegi tesztelési protokoll mintha a tavasz első hullámban megfogalmazott feltételeket idézné.

Így lehet ingyenes teszthez jutni

Az ingyenes tesztelés akkor kötelező, ha egy valószínűsített esetet súlyos állapotban, kórházban ápolnak, ha szoros kontaktnak minősül, ha egészségügyi, vagy szociális intézményben dolgozó tünetes, illetve tünetmentes, de szoros kontaktja egy valószínűsített, vagy megerősített esetnek. Valószínűsített esetnek az számít, aki gyanús az orvosnak, illetve aki produkálja a klinikai tüneteket - láz, köhögés, légzési nehézség, szaglás, ízérzékelés elvesztése közül valamelyik.

A gyanúhoz szükséges, hogy az orvosnak gyanús, vagy a beteg produkálja a klinikai kritériumokat. A gyanú esetnél azonban csak indokolt az ingyenes PCR-tesz, de nem kötelező (PCR: polimeráz-láncreakció, azaz polymerase chain reactio).

Koronatünetesnek akkor számít a beteg, ha produkálja a klinikai tünetek közül legalább az egyiket - láz, köhögés, légzési nehézség, szaglás, ízérzékelés elvesztése - , vagy a tünet jelentkezése előtt szoros kontaktja volt igazolt fertőzöttnek, vagy olyan területen járt, ahol halmozottan fordultak elő esetek, illetve olyan egészségügyi, vagy szociális intézményben tartózkodott, ahol igazolt beteg is volt, illetve képalkotó diagnosztikával, vagy PCR-teszttel igazolt a fertőzöttség.

Mivel más országokhoz képest nagyon szigorúan határozzuk meg, kinek jár ingyenes teszt, európai összehasonlításban még mindig alig végzünk teszteket. Összességében szinte minden uniós országban sokkal könnyebb ingyenes tesztet csináltatni, mint Magyarországon. Az Our World in Data térképe szerint csak a bolgár szabályozás hasonlít a mienkhez - írja a 444.hu. A franciáknál már orvosi recept és tünetek nélkül is lehet majd PCR-tesztet kérni, a költségeket pedig vállalja az állam. Németországban elég a teszthez, ha az orvos enyhe tüneteket lát a páciensén.

A tesztelés iránt a központi számon érdeklődőket meglehetősen gyorsan a fizetős szolgáltatók felé terelik, amelyeknél az önteszttel együtt 10-40 ezer forint között juthatnak gyors eredményhez. Ez egy többtagú családban százezres nagyságrendet is elérhet, ha a családtagok például egy fertőzés által érintett gólyatáborból hazatért gyermekük miatt szeretnének gyors bizonyosságot és a két hetes karantén elkerülését.

Kinek az érdeke?



Noha sokan reménykednek abban, hogy az 1997-es CLIV. törvény egészségügyről járványügyi passzusa a határzár után érkezőknek is ingyenes tesztelést biztosít, mint járványügyi indokból végzett szűrővizsgálat, az általunk megkérdezettek szerint erre nem sok az esély.

Ez esetben ugyanis a járványügyi intézkedés maga a karantén, az ezt felszabadító teszt pedig már az egyén érdeke - tudta meg lapunk.