Koronavírus: anomáliák vannak a magyar esetszámoknál, több magyarázat lehet

Járványügyi jelentősége annak önmagában nincs, ha az előző naphoz képest egyszer-egyszer nagyot csökken vagy emelkedik az esetszám, csakis a trendszerű eseményeket érdemes nézni, amit például a mozgóátlag jelez. A december eleji csúcs óta már az esetszámok mozgóátlaga is csökken, amit a tesztek számának növekedésével együtt erősebb bizonyítéka valódi javulásnak, aminek a hátterében a november 11. után bevezetett intézkedések állnak - mondta Ferenci Tamás biostatisztikus a Telexnek.

Több mint egy hónapja, hogy napi 4-6 ezerrel emelkedik az igazolt új fertőzöttek száma Magyarországon, az utóbbi tíz napban azonban háromszor is előfordult, hogy az új esetek száma 2000-3000 volt csak, sőt december 15-én, kedden mindössze 1893 új fertőzöttet regisztráltak, amire október 24-én volt példa. E mélypontok ugyanakkor még korántsem jelentik, hogy túl vagyunk a nehezén. Az esetszámmal óvatosan kell bánni - mondta a portálnak Ferenci Tamás biostatisztikus, az Óbudai Egyetem docense, a Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai munkacsoport tagja.

A szakértő szerint epidemiológiai szempontból csakis a trendszerű eseményeket érdemes nézni, amit például a mozgóátlag jelez. (A mozgóátlag azt jelenti, hogy minden naphoz hozzárendelünk egy számtani átlagot, melyet az adott nap és az azt megelőző 6 nap adataiból számítunk. Az így kapott adatsor hullámzása kisebb, mint az eredetié, így jobban megmutatja az alaptrendet.) A december eleji csúcs óta már az esetszámok mozgóátlaga is csökken.

Valódi lehet a javulás

Az esetszámokat fontos összevetni az elvégzett tesztek számával is, ami az utóbbi időben, a célzott, tömeges tesztelések miatt is, jelentősen emelkedett. A tesztelési aktivitás növekedése és az esetszámok csökkenő hétnapos mozgóátlaga együttesen viszont már erősebben bizonyítja a valódi javulást, aminek a hátterében a november 11. után bevezetett intézkedések hatása áll - mondta a portálnak Ferenci.

A koronavírus estében a korlátozások hatása 2-3 hét múlva jelentkezik az esetszámokban, a halálozásban pedig legkorábban 4-5 héttel később jöhet a csökkenés. Ferenci Tamás szerint a nemzetközi tapasztalatok és a járványügyi logika is arra utal, hogy most már reménykedhetünk abban, hogy a halálozások száma is valóban csökkenésnek indult. A javulás azonban nem jelentik azt, hogy bármelyik ország is elbízhatná magát, a hollandok, a németek és a csehek is újabb szigorításokra kényszerültek az újra megszaporodó esetek miatt.

De miért stagnál a kórházi esetszám?

Miközben november eleje óta egészen az utóbbi napokig napi 4-5-6 ezerrel nőtt az új fertőzöttek száma, a kórházi betegeké és a lelegeztetetteké nem követte ezt az emelkedést, november 14. óta stabilan 7-8 ezer közötti (december 8-án 8035 volt a csúcs) a kórházban ápolt betegek, november 20-a óta pedig 600-660 között a lélegeztetett betegek száma. (Korábban az esetszámok növekedését követte a kórházi betegszámok emelkedés.)

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő szerint ez a stagnálás elég valószínűtlen, a fertőzöttek diagramjának, a kórházban kezeltekének és lélegeztetett betegek görbéinek hasonló alakzatúnak kellene lennie - írta a 444-en vezetett blogjában.

A számokra szerinte kétféle magyarázat adható: vagy ötletszerűen írnak be számokat a koronavírus.gov.hu honlapra, és/vagy telítődtek a kórházak és az intenzív osztályok is. Ennyi hely van, ezért többé kevésbé ezeket a számokat látjuk mindennap.

Mint írja, az ötletszerűségre és a számok kozmetikázására sokszor és sokan felhívták már a figyelmet, amit Müller Cecília rendszerint adattorlódással magyaráz, jelentsen az bármit is.

A kórházak telítettségére szerinte mi sem utal jobban, hogy - ahogyan a tavaszi szégyenletes ágyfelszabadítás alatt - most küldenek haza aktív fekvő betegeket, például a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetből, azért hogy új Covid-részleget alakítsanak ki. És nem véletlenül tervezik egy új konténerkórház megépítését sem a most felvett EU-s hitelből. És amikor a kórházak megteltek, akkor ez alól nem kivétel az intenzív osztály sem, ami azt is jelenti, hogy szinte biztosan nem kaphat minden beteg megfelelő intenzív terápiás ellátást.

Íme, a kormány válasza a stagnálásra

A kórházi és a lélegeztetett betegek számának stagnálására írásbeli magyarázatot kért Kásler Miklós emberi erőforrás minisztertől Szabó Tímea, párbeszédes parlamenti képviselő. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára huszáros válaszát az alábbiakban szó szerint idézzük:

"Tájékoztatom, hogy a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos napi adatokat az Operatív Törzs közli sajtótájékoztatóján, valamint megtalálhatók a koronavirus.gov.hu oldalon is.

A baloldalra sajnos nem lehet számítani a vírus elleni védekezés során. Tavasszal nem szavazták meg gyors döntéseket lehetővé tévő törvényjavaslatot a veszélyhelyzet meghosszabbításáról, nem szavazták meg azt a törvényt sem, amely lehetővé tette, hogy családok tízezrei a veszélyhelyzet megszűnésével tovább is részesülhessenek a könnyítésekben. Nyáron nem támogatták a hitelmoratórium fenntartását, a családvédelmi támogatások meghosszabbítását. Ősszel nem szavazták meg a szigorúbb bírságolási szabályokat sem.

A baloldal az együttműködés helyett álhíreket gyártott, kamuvideót forgatott, és azt híresztelte, hogy nem ülésezik a Parlament. Az egyéb politikai céljaik fontosabbak voltak a közös nemzeti védekezés sikerénél, tetteikért felelősséget nem vállalnak, mind a mai napig a kamuvideós Kórozs Lajos az elnöke az egészségüggyel foglalkozó bizottságnak."

Ez tehát a kormány válasza arra kérdésre, hogy mivel magyarázható a kórházban fekvő és a lélegeztetőgépen lévő betegek számnak stagnálása.