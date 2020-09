Koronavírus: az immunitás kialakulásában is segíthet a maszkviselés

A maszkviselés nem csak a fertőzés kockázatát csökkenti, hanem hozzájárulhat ahhoz, hogy kevésbé súlyos betegség alakuljon ki az érintetteknél.

Az általános maszkhasználat úgy tűnik, nemcsak az új fertőzések arányát csökkenti, de növeli azok számát is, akik ha meg is fertőződnek, de tünetmentesek maradnak. Feltételezések szerint ez utóbbi annak köszönhető, hogy a maszk csökkenti a bejutó vírusrészecskék számát - derül ki a neves orvosi szaklap, a New England Journal of Medicine friss cikkéből, amelyről Merkely Béla, a Semmelwies Egyetem rektora készített összefoglalót az egyetem hivatalos oldalán, a semmelweis.hu-n.

A maszkhasználat segít mérsékelni a betegség súlyosságát, és biztosíthatja, hogy az újonnan megjelenő megbetegedések nagyobb arányban legyenek tünetmentesek. A New England Journal of Medicine cikk szerint, ha ez a hipotézis beigazolódik, lehetséges, hogy a mindenkire kiterjedő maszkviselés egyfajta "varioláció" lesz, amely immunitást generálhat, ezáltal lassíthatja a vírus terjedését az Egyesült Államokban és máshol, ahol az oltásra várnak.

A varioláció egy olyan eljárás, amely során a fekete himlőnek kitett egyént "beoltották" a beteg emberek himlőhólyagjából nyert anyaggal, azzal a szándékkal, hogy enyhe tünetekkel vészelje át a fertőzést, és a későbbiekre nézve alakuljon ki immunitás azzal szemben. A variolációt csak addig használták, ameddig fel nem fedezték a fekete himlő elleni védőoltást, amely végül eltüntette ezt a betegséget a földről.