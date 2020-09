Koronavírus az iskolákban: egyre rosszabb a helyzet

A köznevelési intézményekbe bármikor betoppanhatnak a népegészségügyi szakemberek, hogy felülvizsgálják, rendesen kitakarítottak-e és rendelkezésre áll-e a megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszer - tudta meg a Magyar Nemzet.

A szúrópróbaszerű ellenőrzéseket Müller Cecília országos tiszti főorvos kérésére végzik, aki már augusztus 13-án körlevélben kérte fel a népegészségügyi feladatkörben illetékes járási, illetve kerületi hivatalokat, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrizzék a hozzájuk tartozó közoktatási intézményekben, hogy volt-e nagytakarítás, valamint rendelkezésre állnak-e a szükséges tisztítószerek, fertőtlenítőszerek, kézfertőtlenítő szerek, papír kéztörlők.

Az ellenőrzések tapasztalatairól a megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai szeptember végéig küldik meg összefoglaló jelentésüket az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) számára - számolt be a napilap. A legfontosabb szabályokat rögzítő, folyamatosan aktualizált intézkedési terv elérhető az Oktatási Hivatal honlapján.

A kormány múlt heti döntése alapján október elsejétől minden iskolában kötelező lesz a reggeli lázmérés is. Részletes előírás készült az iskolai, óvodai helyiségek, eszközök, felületek fertőtlenítő takarításának menetéről is. Ha pedig valahol mégis megfertőződnek, akkor csakis az operatív törzs dönthet tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről, rendkívüli szünetet pedig kizárólag az Oktatási Hivatal rendelhet el. Gyermekfelügyeletet az online tanítás, illetve szünet idején is biztosítanak - sorolta a Magyar Nemzet.

Ha a kötelező iskolai lázmérésnél egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről - közölte a Népszavával az Emmi.

Csakhogy iskolaorvosokból és védőnőkből sincs elég a rendszerben. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint jelenleg 7797 feladatellátási helyen van iskolaorvosi szolgálat, ebből 1023 álláshely betöltetlen. Ráadásul többször előfordul, hogy egy orvosnak akár 8-10 intézményt kell ellátnia egyszerre - mondta a Népszavának Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke. Mivel a koronavírus elleni iskolai védekezés megfelelő számú védőnővel is hatékonyabb lehet, ezért a PSZ kezdeményezte az iskolai védőnői szolgálat mihamarabbi megerősítését.

Az iskolába történő belépést megelőző hőmérséklet-ellenőrzést jónak, ugyanakkor kissé megkésett intézkedésnek érzi a szakszervezet, amely ezt már augusztus közepén javasoltak az Emmi és a Klebelsberg Központ vezetőinek, ám akkori kérésükre határozott nem volt a válasz.

A kötelező hőmérőzés leginkább egy látszatintézkedés, de még annak sincs eléggé átgondolva - véli Komjáthy Anna, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának elnökhelyettese, aki szerint ennek sem a tárgyi, sem pedig a személyi feltételei nincsenek meg. Az Emmi szerint viszont a hó végéig az ehhez szükséges eszközöket központilag biztostják az intézményeknek.

A koronavírus megjelenése miatt jelenleg 11 óvodában és két iskolában van rendkívüli szünet, valamint 10 teljes intézményben és 85 helyen egy-egy tanuló csoportban tantermen kívüli digitális munkarend.