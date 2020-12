Koronavírus: az orvoskamara már 27 egészségügyi dolgozó áldozatról tud

Hétfőre reggelre 27-re nőtt a Covid egészségügyi áldozatainak listája a Magyar Orvosi Kamara (MOK) honlapján vezetett listán.

Az oldalon azt írják: "Honlapunk történetének talán a legszomorúbb rovata ez, melyben mély megrendüléssel búcsúzunk a Covid-19 pandémiában elhunyt kollégáinktól, akik hivatástudatukhoz méltóan teljesítették esküjüket, orvosi illetve ápolói kötelezettségeiket, elhivatottan szolgálva embertársainkat" - idézi a MOK honlapját a Telex.

Korábban leginkább csak monogrammal tették közzé az áldozatokat, most azonban mind teljes névvel szerepelnek az oldalon. Az áldozatok között van egy hatvani és egy mohácsi radiológus főorvos is, több mentőtiszt és ápolónő is.