Koronavírus: célegyenesben van egy új osztrák-magyar vakcinakísérlet

Nem az a fontos, hogy mivel oltassunk, hanem az a fontos, hogy oltassunk. Nem kell félni az oltástól, a híresztelésekkel ellentétben ezek az új generációs vakcinák teljesen biztonságosak - mondta Jakab Ferenc virológus az ATV Híradónak. Szerinte az országban elérhető Pfizer-vakcina és a hamarosan érkező Moderna és AstraZeneca vakcina is hatásosak lesznek az új koronavírus mutációval szemben is.

Az új adriai és dél-afrikai mutáns az életében hat-nyolc különböző mutációt gyűjtött be, mondjuk így, a spike-fehérjébe, ennek ellenére úgy tűnik, hogy a mostani, most fejlesztett vakcinák mindegyike alkalmas ennek az új koronavírus mutációnak kivédésére is, hogy időben így marad-e, ezt most még nem tudjuk - fogalmazott a szakember.

Az sem elképzelhetetlen, hogy a későbbiekben újabb vakcinák kellenek majd a mutációk miatt, ezek kifejlesztése azonban gyorsan megtörténhet - véli Jakab.

Ha már egyfajta védettségünk van, akkor sokkal jobb, és sokkal gyorsabban és könnyebben reagál a szervezet az új fertőzésre, illetve a gyógyszergyártó cégek, vakcinafejlesztő cégek oldaláról egy kicsit könnyebb a helyzet, hiszen most már megvan a prototípus, gyakorlatilag néhány héten belül új vakcinát tudnak gyártani - mondta a szakember.

Az osztrák Cebina cég és a Pécsi Tudományegyetem - a debreceni egyetem mellett - szintén új vakcinakísérletbe fogott, ami már célegyenesben van. "A vakcinafejlesztési projekt laboratóriumi fázisa megkezdődött, és január végén, február elején kezdjük az állatkísérleteket is. Nagyon bízok benne, hogy hamar eredményt tudunk produkálni" - tette hozzá a virológus.