Koronavírus: Csehország lebénul

Tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Csehországban, a fertőzöttek számát tekintve újabb napi rekord dőlt meg. Csütörtöktől újabb óvintézkedések léptek életbe.

A legfrissebb csehországi adatok szerint szerdán már 14 968 új igazolt koronavírus-fertőzöttet mutattak ki a laboratóriumi tesztek, ami háromezerrel több az eddigi legmagasabb napi számnál. A fertőzöttek száma eléri a 124 ezret.

A vírus okozta betegség (covid-19) szövődményeiben eddig 1739 személy halt meg, közülük 253 a héten. Hétfőn százan hunytak el, ez volt az eddigi rekord az elhalálozások számában - derül ki az MTI beszámolójából.

Gyorsan emelkedik a kórházban kezeltek száma is, a számuk szerdán 4417-re nőtt. Október elejétől ez a mutató megnégyszereződött. A súlyos esetek száma megháromszorozódott, az orvosok szerint most 657 beteg állapota minősíthető ilyennek. A csehek egyre többet tesztelnek, kedden és szerdán is több mint 40 ezer tesztet végeztek el, és mintegy 25-30 százalékuk hoz az utóbbi napokban pozitív eredményt, vagyis mutat ki fertőzést.

Tekintettel a romló helyzetre a kormány döntése alapján csütörtök reggeltől újabb óvintézkedések léptek életbe, amelyek szinte megbénították az országot. Bezártak az üzletek, kivéve az élelmiszerboltokat, a drogériákat és a patikákat. A lakosság szabad mozgását a munkahelyre való eljutásra, a szükséges élelmiszervásárlásokra, az egészségügyi központok felkeresésére és a családlátogatásra korlátozták. Parkokban és erdőben szabad sétálni, de legfeljebb két családtag lehet együtt. A szájmaszkok viselése mindenütt kötelező.

Andrej Babis kormányfő szerdán azt mondta, hogy az eddigi óvintézkedések nem hozták meg a várt eredményt, ezért radikális lépésekre volt szükség, mert különben a prognózisok szerint november elején összeomlana a cseh egészségügyi rendszer.

Csehországban október eleje óta szükségállapot van érvényben, zárva tartanak az iskolák, a szórakozóhelyek, és szünetelnek a sport-, illetve a kulturális rendezvények is.