Koronavírus: csúnyán néz ki a magyar halálozási statisztika

Minden jel arra mutat, hogy Magyarországon a szükségesnél és a környező országokkal összehasonlítva sokkal kevesebb tesztet végeznek el. A magyar halálozási arány ugyanis a térség országaihoz képest kiugróan magas, a vasárnapi adatok szerint 4,58 százalék (azóta egy újabb beteg elhunyt), amit csak Ukrajna közelít meg 4,1 százalékkal, a régió más országaiban viszont alig, vagy el sem éri az 1 százalékot - számolta ki a 444.

Vasárnapi adatok szerint az igazolt betegek körében a halálozási mutató a következőképpen alakult a térségben, a portál a Johns Hopkins Egyetem adatai alapján számolt. (A magyar fertőzöttek száma száma hétfő reggelre 167-re, az elhunytaké 7-re nőtt.)

Magyarország 4,58 százalék (131 fertőzött/6 áldozat)

Ukrajna: 4,1 százalék (73 fertőzött/3 áldozat)

Lengyelország: 1,1 százalék (634 fertőzött/7 áldozat)

Szerbia: 0,9 százalék (222 fertőzött/2 áldozat)

Románia: 0,69 százalék (433 fertőzött/3 áldozat)

Szlovénia: 0,48 százalék (414 fertőzött/2 áldozat

Ausztria: 0,44 százalék (3 564 fertőzött/16 áldozat)

Horvátország: 0,39 százalék (254 fertőzött/1 áldozat)

Csehország: 0,09 százalék (1120 fertőzött/1 áldozat)

Szlovákia: 0 százalék (185 fertőzött/0 áldozat

A hivatalos statisztikákban megjelenő esetszám csak a tünetmentesek és az enyhe tüneteikkel orvoshoz sem fordulók miatt csak töredéke lehet az összes fertőzöttnek. Torzít az elvégzett tesztelések száma is, hiszen minél többet potenciális fertőzöttet vizsgálnak meg, annál pontosabb lehet a kép. Az alacsony magyar fertőzöttségről szóló adatok annak is köszönhetőek, hogy nagyon kevés tesztet végeznek itthon.

Ausztriában például vasárnapig 21 ezer embert vizsgáltak, Csehországban 15 584-et. Ebben a két országban így nem meglepő módon ezer fölött van a statisztikákban a fertőzöttek száma.

Magyarországon 4 443 tesztet végeztek vasárnapig (hétfőre, az újabb beteg halálát megjelenítő statisztikában ez a szám 5515-re nőtt.) , Szlovákiában nálunk is kevesebbet, 3 489-at. Ott is viszonylag kevés az igazolt beteg. (Szlovákiába csütörtökön érkezett egy egészségügyi szállítmány Kínából, 100 ezer ajándék teszttel, a csehek is vettek. Románia most rendelt meg kétmillió darabot Dél-Koreából.)