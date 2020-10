Koronavírus: drámai rekord, csaknem 4 ezer új fertőzött, több mint 4 ezer kórházi beteg Magyarországon

Szombatra újabb 3908 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, és 51 beteg elhunyt a kormányzati tájékoztató oldal adatai szerint. Az egy nap alatt elvégzett laborvizsgálatok majdnem minden negyedik esetben fertőzöttséget igazoltak.

Szombatra 3908 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 75 321 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Egy nap leforgása alatt elhunyt 51 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1750 főre emelkedett, 19 032-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 54 539 fő.

Az aktív fertőzöttek 26 százaléka, az elhunytak 33 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti.

4048 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 281-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy nap alatt 16563 laborvizsgálat készült, ezek 23,59 százaléka bizonyult pozitívnak - ez újabb negatív csúcsot jelent. A WHO ajánlása szerint akkor megfelelő a tesztelés kiterjedtsége, ha a pozitív eredmények részaránya nem haladja meg az 5 százalékot.

Jövő héttől tovább szigorodnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok. Jelenleg kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. November 2. hétfőtől pedig már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszkot viselni. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést az üzletekben és bevásárlóközpontokban és emelkedett a hatósági házi karantént megszegőkre kiszabható bírság összege is. A vendéglátóhelyeket és a szórakozóhelyeket 23 óra után be kell zárni.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. A kórházak fel vannak készülve a fokozott terhelésre, minden kórházi ellátást igénylő betegnek jut kórházi ágy és ellátás.

Az Országos Mentőszolgálat a Belügyminisztérium közreműködésével napokon belül még 200 mintavételi egységet állít be országszerte. Az egységek személyzetét végzős orvostanhallgatók alkotják, a járműveket a BM biztosítja. A mintavevőket az Országos Mentőszolgálat képezi ki - olvasható a közleményben.