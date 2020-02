Koronavírus: durván drágul és hiányzik a maszk

Brutálisan drágulnak a maszkok, a vidéki háziorvosok pedig úgy érzik, az állam magukra hagyta őket a koronavírus elleni küzdelemben: a központi rendelkezések mellé nem biztosítják számukra a megfelelő feltételeket - írja a Népszava.

Másfélszer vagy akár négyszer olyan drágán és nehezen jutnak az orvosok szájmaszkhoz, az eszközgyártó Euronda S.P.A tájékoztatása szerint Kína és Tajvan letiltotta a maszk meg az azokhoz szükséges nyersanyagok exportját is. Hongkongban és Kínában a maszkok kiskereskedelmi ára a hússzorosára emelkedett, így ott 50 darabos csomagért már 150 dollárt is elkérnek - olvasható a lap beszámolójában.

A késlekedő nyersanyagszállítás miatt egyre nő a kockázata annak, hogy a gyártást is le kell állítani. Az Euronda maszk a múlt hónapban 1690 forint volt, most előfordul 2390, sőt 4100 forintos ár is.

A napilapnak beszámoló vidéki háziorvosok fegyvertelennek érzik magukat a koronavírus kapcsán kialakult helyzetben. Ugyan tájékoztatókban, helyzet- és feladatleírásokban nincs hiány, a tárgyi és az anyagi feltételeket nem biztosítja a kormány. Előírták, hogy adjak a betegeknek szájmaszkot, de ez lehetetlenség, miután nem lehet kapni, ha pedig feltűnik egy szállítmány, azonnal a kórházakba irányítják. Ráadásul a klasszikus, műtéti maszk nem is jó elvileg, a szűrős Ffp-maszkok ára pedig ezer forint fölött indul - mondta egy vidéki háziorvos a lapnak.

A beszámolók szerint a rendelési idő java része a koronavírussal kapcsolatos ismertek átadásával telik, s olyanok kérnek tanácsot, hogyan védekezzenek a koronavírus ellen, akik nem voltak hajlandóak beoltatni magukat az influenza ellen, ami pedig minden évben veszélyt jelent.

A legnagyobb baj a háziorvosok szerint, hogy az emberek nem értik a híreket, el kell magyarázni, hogy a fertőzéshez kapcsolatba kell kerülni egy vírushordozóval, vagy olyan helyen kell lenni, ahol kimutatták a vírust.

A szóbeli felvilágosításon kívül viszont nincs más a háziorvosok kezében, még a szükséges felszerelés beszerzésében sem kapnak segítséget, pedig elsősorban nem is a plusz forrás, hanem a központi intézkedést hiányolják, hogy minden praxis megfelelően el legyen látva.