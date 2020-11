Koronavírus: eddig példátlan, országos akció indult

Pénteken elstartol az egészségügyi, oktatási, köznevelési intézmények munkatársai, valamint a bölcsődékben dolgozók tömeges, célzott tesztelése, hogy képet kapjunk, hogy a fertőzöttek számáról és a fertőzött személyek összetételéről. A tesztelés a jövőben rendszeres lesz - jelentette be György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az Operatív Törzs pénteki sajtótájékoztatóján.

A vizsgálatban 1742 bölcsődét, 4386 óvodát, 8694 iskolát és 1869 szociális intézményt érint: vagyis összesen 16691 helyszínen 370 ezer embert tesztelnek. A vizsgálatokat antigén gyorstesztekkel fogják végezni.

A részvétel önkéntes, mégis arra kérik az érintetteket, hogy jelenlenek meg a vizsgálatokon. György István elmondta: az adatfelvételnél tudni fogják, hogy ki az, aki nem vesz részt a teszteléseken.

Az országos tesztelés ma veszi kezdetét a szociális intézményekben, jövő héttől pedig a többi helyszínen is megindul. Ahol a járvány miatt digitális tanrend lépett életbe, ott nem lesz szűrés. Az oktatási és szociális intézményekben a tesztelési program megyei szinten, a kormányhivatalok szervezésében fog megtörténni. Országszerte ezer mintavevő csapatot indítanak el, akik a hét öt napján dolgozni fognak. Az oktatási intézményekben csak hétköznap, a szociális intézményekben hétvégén is lesz tesztelés. Akit a vizsgálatok során Covid-pozitívnak találnak, az nem folytathatja a munkát és házi karanténba kerül. A teszt mintavevőket mindennap tesztelni fogják. A kormányhivatalok biztosítják majd a gépkocsikat és a védőfelszereléseket: ez a csomag FFP 2 szájmaszkokból, arcvédő pajzsból és kesztyűből fog állni.

A politikus elmondta: az országban eddig példátlan feladathoz az orvosi egyetemek hallgatóinak segítségét is kérik, illetve a hallgatókat az eddigieknél még szélesebb körben szeretnék bevonni.

Az ország egyetemeinek 2-2 hallgatót kötelező biztosítaniuk a feladatok ellátásához. A tervek szerint a hallgatók lesznek, akik leveszik a mintákat és a teszteket kiértékelik. A védekezésbe bevont diákok hallgatói munkaszerződés keretében dolgoznak majd és napi 5 ezer, hétvégén pedig napi 7500 forint adómentes díjazás illeti meg őket. A tesztelő csapatokat két hetente cserélik majd, és ezeket az időszakokat kreditként is beszámítják majd a hallgatók számára. A tesztelésben résztvevő diákok számára ingyenes lesz a tömegközlekedés és szükség esetén szállást is biztosítanak nekik.

Mozogjunk minél többet!

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta: a pénteki adatok szerint Magyarországon 4440 fővel nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A fertőzöttségi adatok az elmúlt napok alapján kedvezőbbnek tűnnek, ami köszönhető annak a fegyelmezettségnek, amelyet a lakosság tanúsít, főleg a maszkviselés tekintetében. Figyelmeztetett, hogy az eredmények előreláthatóan az intézkedések bevezetését követő két hétben lesznek láthatóak.

A friss adatok szerint a fertőzöttek száma 165 901 fő, az elhunytak száma 96 fő Az elhunytak átlagéletkora 76 év, de sajnos három nagyon fiatal: egy 30 egy 31 és egy 34 éves honfitársunkat is elveszítettük, mindhármunknak súlyos alapbetegsége volt. Elmondta: a krónikus betegeknek, például a egy cukorbetegeknek kétszer akkora esélyük van, hogy elkapják a fertőzést. Viszont, ha ezek a betegségek jól "karbantartottak", akkor a koronavírus is kevésbé súlyos lefolyású lehet esetükben. Hozzátette: a kóros elhízás is rendkívüli rizikótényező a Covid-19 esetén, ezért mindenkinek javasolja az egyedi sportolást

Elmondta, hogy a kórházban kezeltek száma emelkedő tendenciát mutat: egészségügyi intézményeinkben 7512 főt ápolnak és 604-en vannak lélegeztetőgépen. A legidősebb koronavírusban elhunyt embertársunk 96 évet élt meg. A járvány kezdete óta az összes szociális otthon 26 százalékban regisztráltak koronavírus-fertőzött esetet. Összesen 418 intézmény érintett a koronavírusban, a covid-fertőzött gondozottak száma 5940 fő, amely az összes gondozott hat százalékát teszi ki. Közülük 1175 fő szorult kórházi kezelésre és 586 fő hunyt el.