Koronavírus: egy 102 éves magyar is meggyógyult

Horvátországba szabadon beutazhatnak a magyarok, de hazatérve számolniuk kell a kéthetes hatósági karanténnal - hangzott el a Koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Már 120 esetben nyomoznak rémhírterjesztés miatt.

Magyarországon 3931 főre nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, az elmúlt napon mindössze tíz új esetet rögzítettek és két személy elhunyt - ezzel 543-ra emelkedett az elhunytak száma. 2190 személy meggyógyult, és 1207-re csökkent az aktív fertőzöttek száma - közülük 59 százaléknyi a vidéki lakos. A kórházakban 414 beteg van, közülük 24-en lélegeztetőgépen - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Kedvező tendenciának nevezte Müller Cecília, hogy a hazai szociális és idősotthonokban nő a gyógyultak száma, az érintett 33 intézményben a 899 pozitívnak minősített lakók, ápolók és dolgozók közül 468-an meggyógyultak.

102 éves volt a legidősebb magyar gyógyult beteg, aki elhagyhatta a Dél-pesti Centrum Kórházat.

Május 28-tól a magyarok is szabadon beutazhatnak Horvátország területére, de a hazautazóknak számolniuk kell a kötelező kéthetes hatósági karanténnal - válaszolta újságírói kérdésre Kiss Róbert rendőr alezredes, aki azt is közölte, hogy már 120 esetben nyomoznak rémhírterjesztés miatt (olyan ügyben, ami a hatóságok szerint veszélyezteti a sikeres járványellenes védekezést).

Egy szolgáltató cég hibaelhárítás miatt bemehet egy otthoni karanténban lévő személy lakásába - közölte Müller Cecília, aki maszk és kesztyű viselését javasolta a szakembereknek.

Az országos tisztifőorvos szerint a magyar egészségügy felkészült a koronavírus-fertőzés második hullámára. Gyűjtik a tapasztalatokat, az információk és adatok birtokában felkészülnek - több forgatókönyvvel - egy második hullámra. Müller szerint a magyar egészségügy eddig is nagy teljesítményt nyújtott, felkészült úgy is, hogy nem volt tapasztalat. Jelenleg is betárolják a védőfelszereléseket és -eszközöket. A járványügyi éberséget továbbra is fenntartják - mondta a tisztifőorvos.