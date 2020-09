Koronavírus: egy hét múlva ugorhat a magyar halálozás

Október elején már megugorhat a koronavírus miatti halálozás - idézi az innovációs tárca járványügyi csoportjának előrejelzését a Népszava.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakértői a floridai, dél-franciaországi és spanyolországi példából kiindulva október elejére várják a halálozás megugrását. Magyarországon most jellemzően a fiatalok között terjed a járvány, ők ritkán kerülnek súlyos állapotba. Csakhogy az említett országokban a fiataloktól a fertőzés gyorsan elért az idősebb korosztályhoz, s az esetek megszaporodását követően 4-5 hét múlva a halálos áldozatok száma is nőni kezdett.

Az ITM előrejelzést a napilap szerint érdemes szem előtt tartani: miután az elemzés szerint tavasszal meglehetősen pontosan - a humán tárcánál biztosabban - jelezték előre a járvány alakulását.

Az innovációs tárca járványmatematikai és epidemiológiai csoportja mellett az Emberi Erőforrások Minisztériumában (Emmi) is alakult egy "árnyék" elemző csoport, ahol szintén készülnek elemzések, de a napilap birtokába került dokumentumból úgy tűnik: a járvány trendjeit modellező számítások közül az ITM szakértőié a pontosabb.

A jelek szerint azonban a kormány már nem annyira tartja fontosnak a járványelemzők figyelmeztetéseit. A Népszava birtokába került elemzés egyik ábrájából kiderül például, hogy sokkal kisebb volt a kockázata a járvány fiatalok közötti terjedésének tavasszal, amikor az érettségi halasztásáról, vagy megtartásáról nagy vita folyt, mint a mostani iskolakezdéskor. Akkor ugyanis a fertőzöttek között a gyerekek és a fiatalok aránya alig néhány százaléka volt, míg most ez 35-40 százalék.

Szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy ha az elvégezett tesztek között túl nagy a pozitivitás aránya - a WHO szerint, ha meghaladja az öt százalékot -, akkor az azt jelenti, hogy nem végzünk elég tesztet. Magyarországon szeptember eleje óta nem ment öt százalék alá ez a mutató, sőt olykor a tíz százalékot is meghaladta.