Koronavírus: egy nap alatt 24-en haltak meg, 816 fertőzöttet regisztráltak Magyarországon

Szerdára újabb 816 magyar állampolgárnál igazolták a koronavírus-fertőzést, 24 beteg elhunyt a kormányzati tájékoztató portál friss adatai szerint. A betegséggel összefüggésben elhunyt egy 21 éves nő is. Az elmúlt 24 órában 9726 laboratóriumi vizsgálatot végeztek, amelyek 8,4 százaléka bizonyult pozitívnak. A WHO ajánlása szerint a tesztelés akkor megfelelő mértékű ha a tesztek maximum 5, de inkább 3 százaléka pozitív.

Elhunyt 24 beteg, így a halálos áldozatok száma 877-re nőtt kedd reggel óta. Az aktív fertőzöttek száma 23 088-ra nőtt. A gyógyultak száma 9149.

A legfiatalabb elhunyt 21 éves, a legidősebb 89 éves volt. Az elhunytak betegségei között a kormányzati oldal leggyakrabban magasvérnyomás-betegséget említ.

Az aktív fertőzöttek 35 százaléka, az elhunytak 49 százaléka, a gyógyultak 33 százaléka budapesti.

Kórházban 656 beteget ápolnak, közülük 41-en vannak lélegeztetőgépen.

A hivatalos kormányzati portál ír arról is, hogy Magyarországon a járvány második hulláma zajlik, ezért az általános szabályok betartása különösen fontos. Kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg mindenki tartsa a szociális távolságot, gyakran és alaposan mosson kezet.

