Koronavírus: életbe léptek a szigorított maszkszabályok, kemény büntetések jönnek

Most hétfőtől hatályos a szigorúbb járványügyi szabályozás. Kötelező a megfelelő maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, bevásárlóközpontok, mozik, színházak, múzeumok, könyvtárak közönség által látogatott területén, valamint egészségügyi és szociális intézményekben, közszolgálati és postai ügyfélszolgálatokon is. Korábban zárnak a vendéglátó- és szórakozóhelyek, a teszt pedig hatósági áras.

A maszkviselési kötelezettség be nem tartását szigorúbban szankcionálják. A tömegközlekedési eszközről leszállítható az, aki nem visel maszkot, és emellett akár 50 ezer forint büntetést fizethet. Még szigorúbb lehet a büntetés, ha az illető együttműködése hiányában megzavarja a közösségi közlekedést, ez esetben ellene rendőri intézkedést is lehet kezdeményezni és elzárással is büntethető.

A MÁV-Start és a Volánbusz a központi rendelkezést tovább szigorította azzal, hogy azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező lesz hordani a maszkot, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik

A maszkviselési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat az üzletek, a mozik és a bevásárlóközpontok esetében a kereskedelmi hatóság, minden más helyen a kormányhivatal, a rendőrség pedig bármely helyszínen ellenőrizheti. A maszkviselés betartása az üzletek, bevásárlóközpontok mozik üzemeltetőinek felelőssége is.

Az üzemeltető a maszkviselési szabályokat sértő személyt a maszkviselésre felszólíthatja, ha az illető ennek ellenére sem vesz fel maszkot, akkor távozásra kell felszólítani és kiszolgálás is megtagadható tőle. Az üzemeltető csak akkor büntethető, ha semmit nem tesz a jogsértés ellen. Ez esetben a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján több fokozatban szankciót szabhat ki az üzletre is. Első alkalommal figyelmeztetést alkalmaz, második alkalommal 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szab ki, harmadik alkalommal az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek mától csak 23 óráig lehetnek nyitva és továbbra is érvényben marad az 500 fős létszámkorlát.

Ugyancsak hétfőtől lép életbe az önköltséges PCR-tesztek 19,5 ezer forintos hatósági ára.