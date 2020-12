Koronavírus: elhunyt 184 beteg

Több mint 2 ezer fővel nőtt az új esetek száma Magyarországon, az aktív fertőzötteké csökkent.

Egy nap alatt - vasárnap reggel óta - 2141 új koronavírus-fertőzöttet (SARS-CoV-2) regisztráltak a magyar hatóságok, ezzel 305 130-ra emelkedett a fertőzöttek száma - közölte hétfőn koronavirus.gov.hu.

Elhunyt 183 többségében idős, krónikus beteg, így a halálos áldozatok száma 8282 főre emelkedett. A gyógyultak száma pedig 102 962-re nőtt. Az aktív fertőzöttek száma hétfő reggel összesen 193 886 ezer volt, számuk több mint 3500 fővel csökkent.

Hétfő reggel 7097 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 517-en voltak lélegeztetőgépen.

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbított, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. Az egészségügyi védekezés fenntartása érdekében a kormány egy félévvel meghosszabbította a járványügyi készültséget is. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról a mai napon várható döntés, az esti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz.