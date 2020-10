Koronavírus: elhunyt 46 beteg, rekordszinten az új fertőzöttek és a tesztek száma

Egy nap leforgása alatt több mint kétezren fertőződtek meg Magyarországon, az aktív fertőzöttek száma pedig 35 ezer fölé emelkedett.

Tovább nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon - közölte csütörtök reggel a koronavirus.gov.hu.

A legfrissebb adatok szerint 2032 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 52 212 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Az aktív fertőzöttek száma - szerdához képest 1637-tel - 35 653-ra emelkedett. Jelenleg 2132 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen.

A vírus okozta betegségben elhunyt 46 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma így 1305-re emelkedett. Eddig összesen 15 254-en lábaltak ki a betegségből.

A tájékoztatásból kiderül, hogy csúcsot ért el az új tesztek száma is, egy nap alatt több mint 16 ezer vizsgálatra került sor. Csakhogy hiába ugrott meg tesztelések száma, a laboratóriumi vizsgálatok 12,42 százaléka bizonyult pozitívnak - ez a ráta csak 3 százalékponttal kisebb az eddigi rekordot jelentő keddi és szerdai értéknél. A pozitivitási arány így is két és félszerese a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez.

Egész Európában dinamikusan terjed a vírus, ezért a határellenőrzés és a beutazási korlátozás továbbra is érvényben van. Müller Cecília országos tisztifőorvos keddi tájékoztatóján arra kérte az embereket, hogy kerüljék a tömegrendezvényeket.

A kormányzati portál felhívja a figyelmet, hogy kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartani kell a szociális távolságot, gyakran és alaposan kezet kell mosni. Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is arra kérik a szakemberek, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért. Ha egy szociális intézményben vagy bárhol más közösségben gócpont alakul ki, akkor a járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket.