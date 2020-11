Koronavírus: elhunyt 81 beteg, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 110 ezret

Vasárnap reggelre elhunyt 81 beteg, a fertőzöttek száma pedig közel 110 ezerre nőtt.

Világszerte több mint 500 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma vasárnap reggelre, ami minimális lassulást jelent az egy nappal korábbihoz képest. Ezzel párhuzamosan a legfrissebb hivatalos adatok szerint Magyarországon is valamelyest lassabban terjedt a járvány.

A koronavirus.gov.hu vasárnap reggel közzétett adatai szerint szombat reggel óta 4673 ezer új fertőzöttet azonosítottak, míg egy nappal korábban 5318 fővel nőtt az új fertőzöttek száma. A fertőzöttek száma így 109 616 -ra emelkedett.

Így terjed a járvány Magyarországon Megnevezés 2020. november 8. (vasárnap) Egynapi változás Fertőzött (fő) 109 616 4 673 Aktív fertőzött (fő) 82 108 4 369 Gyógyult (fő) 25 070 223 Halálos áldozat (fő) 2 438 81

Forrás: koronavirus.gov.hu, Napi.hu

Az aktív fertőzötteké egy nap alatt 4369 fővel 82 108-ra nőtt. A koronavírus okozta betegségben (covid-19) és szövődményeiben életét vesztette 81 beteg, így a járvány halálos áldozatainak száma 2438-ra nőtt.

Vasárnap 5803 beteget kezeltek kórházban és 417-en vannak lélegeztetőgépen. A szombat óta 223 ember kilábalt a betegségből, így a gyógyultak száma 25 ezer fölé emelkedett.

A kormányzati portál közölte továbbá, hogy egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járvány megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása. Ezért a járvány elleni védekezés további erősítése érdekében a kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, azaz kihirdette a veszélyhelyzetet.

A kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában. Mindenkinek be kell tartani a szabályokat, óriási az egyéni felelősség. A koronavirus.gov.hu szerint Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a most bevezetett védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon, A védelmi intézkedések a járvány lassítását szolgálják és ezzel az egészségügy teljesítőképességét is védjük. Annak érdekében, hogy a növekvő betegszámmal a koronavírusos betegek kórházi ellátása továbbra is biztosított legyen, újabb kapacitásnövelő intézkedéseket rendeltek el: a halasztható műtéteket felfüggesztik, bővül az ellátásba bevont kórházak és koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak száma.

A rendkívüli járványhelyzet miatt a kormány új rend szerint működik: naponta, kétnaponta reggel hatkor az operatív törzs a miniszterelnök részvételével ülésezik, emellett a rendkívüli jogrendi akciócsoport is újrakezdte munkáját. Magyarországon éjszakai kijárási korlátozás van életben. Éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ez alól kivétel, ha valaki munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal hagyja el lakóhelyét.



A járvány terjedésének csökkentése érdekében újra életbe lépett az ingyenes parkolás, és Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra.

