Koronavírus: elhunyt 93 beteg, csúcson az új fertőzöttek száma

Az új fertőzöttek száma rekordmértékben emelkedett, az aktív fertőzötteké pedig közel 4 ezerrel nőtt.

Az előző napokhoz képest gyorsabban terjed a járvány Magyarországon a legfrissebb hivatalos adatok szerint.

Hétfőn 6495 új fertőzöttet regisztráltak, szemben a vasárnapi 4238 fővel, így közel 148 ezerre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 3190 főre emelkedett, 34 010-en pedig már meggyógyultak - közölte a koronavirus.gov.hu. Az aktív fertőzöttek száma közel 4 ezerrel 110 ezer fölé emelkedett. 7236 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 582-en vannak lélegeztetőgépen.

A kormányzati portál tájékoztatójából kiderül, hogy egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett újabb védelmi intézkedések. A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és részt vesznek a szigorítások- és a kijárási tilalom betartatásának ellenőrzésében, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartásában. Emellett a katonák a mai naptól 93 kórházban megfelelő szakmai felügyelet mellett tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat olyan feladatokban, amelyek egészségügyi szakképesítés nélkül is elvégezhetők és ellátják az egyes kijelölt intézmények őrzését, védelmét.

A kormányzati oldal felsorolja a szabályokat is: