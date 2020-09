Koronavírus: engedményeket tesz a kormány

A kormány mai ülésén áttekintette a járványügyi helyzetet és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket, és pontosított néhány korábban hozott szabályt - derül ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményéből.

A koronavírus-járvány második hulláma Magyarországot is elérte - írja közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK). A kormány a védekezés sikerét emberéletekben méri, ezért kiemelten fontosnak tartja a beutazási korlátozás és az általános védelmi intézkedések betartását.

A kormány összegezte a szeptember 1-jén életbe lépett beutazási korlátozások eddigi tapasztalatait és azt a döntést hozta, hogy a magyar gazdaság zavartalan működése érdekében az üzleti célú beutazást a továbbiakban engedélyezik.

Pontosították a külföldön végzett tesztekkel kapcsolatos szabályozást is: Magyarországra történő beutazás esetén egy alkalommal, a hazai teszttel egyenértékűnek ismerik el a schengeni tagállamban készült PCR tesztet is.

A kormányülésen döntés született arról is, hogy a sportrendezvényekre való kiutazás és beutazás szigorú feltételeit kiterjesztik a kulturális rendezvényekre is. Ami pedig a nézőket illeti, a hazánkban megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény, valamint kulturális rendezvény nézője csak akkor léphet be az országba, ha rendelkezik negatív PCR teszt eredménnyel, van a rendezvényre jegye, és aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, valamint köteles a belépést követő 72 órán belül elhagyni az országot - írja a KTK.