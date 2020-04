Koronavírus és nyugdíjba vonulás - lehetnek még problémák

A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt egyelőre megjósolhatatlan, hogyan alakulnak majd a valorizációs számok, de a nyugdíjemelés már járhat január 1-től.

Érdekes kérdést tettek fel a Hr-portál szakértőjének a koronavírus-járvány és a nyugdíjba vonulás kapcsán: mikor éri meg most lépni?

Az eset egy pedagógus közalkalmazottat érinti, aki a Nők 40 korengedményes kedvezménnyel élne. Már idén május 20-án meglenne a szükséges negyvenévnyi munkaviszonya, de korábban még úgy adta be a kérelmét, hogy a 8 hónapos felmondási ideje 2021. január közepén járjon le. "Akkor úgy tűnt, hogy így járok jobban, hiszen a validációs szorzók évről-évre emelkednek. Most a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés miatt, nem tudom, hogy nem lenne-e jobb még 2020. decemberben nyugdíjba menni. Hogy érinti ez a válság a 2021-as év validációs szorzóját?" - tette fel a kérdést.

A portál szakértője szerint egy biztos jelenleg: ha 2020. december 31-én már nyugdíjasnak minősül, akkor a 2021-es nyugdíjemelésben részesül.

Viszont egyelőre a nyugdíjakra alkalmazott valorizációs számokról nem tudni, hogyan alakulnak. Ezt befolyásolhatja a mostani járványhelyzet miatt kialakult gazdasági környezet is.

A válság most amúgy is nehéz helyzetet teremt az időseknek, akik már nyugállományban vannak. Egyelőre direkt őket célzó gazdasági intézkedéseket velük kapcsolatban nem jelentettek be, de már több javaslatot is kapott a kormány a helyzetük rendezésére.