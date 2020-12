Koronavírus: ezeket a gyógyszereket kapkodják a magyarok

Ősszel nyoma sincs a pánikszerű gyógyszervásárlásnak, a forgalom viszont vidékre terelődik, sokan maradtak a Balatonon is.

Annak ellenére, hogy a koronavírus második hulláma sokkal súlyosabb betegszámokat hozott, a tavaszi gyógyszer-felhalmozási láznak nyoma sincs az őszi forgalomban. A támogatott vényköteles gyógyszerek októberi forgalma mind darabszámban, mint értékesítési volumenben elmarad a szeptemberi értékektől, illetve előző év azonos időszakának adataitól is.

A két járványhullám gyógyszerforgalmi trendje közötti hasonlóság nyomokban azért megvan. Mind a tavaszi, mind az őszi hullám első hónapja megugró fogyasztással járt, majd a második hónapban korrekció zajlott, de összességében inkább a különbségek dominálnak a két hullám összehasonlításakor. Az őszi hullám alatt a fogyasztás jóval kiegyensúlyozottabb, alig haladja meg a gyógyszerforgalom szokásos havi fluktuációját, illetve az átlagos gyógyszerfogyasztás is jóval alacsonyabb, mint az első hullám alatt regisztrált értékek - mondja Virág Zsolt, az adatok elemzését végző Hiflylabs szakértője.

2020 októberében a támogatott vényköteles gyógyszerek forgalma csupán 46,9 milliárd forint, ami szeptemberhez képest 1,4 százalékos visszaesést, előző év azonos időszakához képest pedig 1,1 százalékos lassulást jelent. Az éves kumulált forgalom azonban még mindig viszonylag magasan van, a januártól októberig tartó időszakban regisztrált forgalmi érték 5,1 százalékkal haladja meg 2019 azonos időszakát.

Az eladott termékek dobozszáma valamivel mélyebb szinten mozog, mint az értékesítési volumen. Az év első 10 hónapjában eladott gyógyszerek dobozszáma csupán 2 százalékkal haladja meg előző év azonos időszakát, ami a tavaszi gyógyszervásárlási hullám figyelembevételével már alacsony értéknek is mondható - mondja Virág Zsolt.

Eltűnnek a vevők a budapesti patikákból

A gyógyszerforgalom regionális eloszlása azonban kísértetiesen hasonlít a tavaszi helyzetre. A home office szélesebb körű elterjedésének köszönhetően a fővárosi forgalom jelentős része vidékre terelődött. Azon belül is a Budapest körüli agglomeráció forgalma emelkedett jelentősen, de még október hónapban is igen jelentős a Balaton környéki forgalom pozitív kilengése.

Az agglomerációs hatásnak köszönhetően Pest megyében októberben is növekedni tudott a forgalom, annak ellenére, hogy országos szinten az előző év azonos időszakához mért forgalom csökkent. Szintén növekedett a Balaton környékén is a forgalom, illetve Heves megyében is, az összes többi megyében csökkenő volt a forgalom. A legnagyobb csökkenés Budapesten mérhető, a fővárosban közel 6 százalékkal alacsonyabb a támogatott vényköteles gyógyszerek forgalma 2019 októberéhez mérten.

Mit szednek a magyarok?

A gyógyszerkategóriák forgalmi változásának vizsgálata jól mutatja a koronavírus járvány közvetett hatásait. Mind szeptemberhez képest, mind előző év azonos időszakához képest jelentősen csökkent a szisztémás fertőzésellenes szerek forgalma. Ebbe a kategóriába tartoznak többek között az antibiotikumok és vírusellenes készítmények.

A kategória csökkenése egyrészt a távolságtartásnak köszönhető, hiszen a hagyományos fertőző betegségek kevésbé terjednek, mint a korábbi években, másrészt az orvoslátogatások jelentős része elmarad a kevésbé kritikus betegségek esetén.

Ezzel szemben növekedett a legnagyobb súlyú gyógyszerkategória, a tápcsatorna és anyagcsere kategóriába tartozó termékek forgalma. Ebben a kategóriában az antidiabetikus szerek és savlekötők forgalma dominál, de a kategória növekedését a vényköteles vitaminok is adták.

A koronavírus hatására a vényköteles D vitaminok forgalma jelentősen megemelkedett. 2020 októberében a vényköteles vitaminok forgalma közel duplája a 2019-es havi átlagnak. Előző év azonos időszakához mérten sokat növekedett még az antitrombotikus szerek forgalma is. Ez részben hosszú távú trend eredménye, de a trombózis veszélyét növeli a koronavírus is, így a forgalmi növekményt egyszerre okozza a koronavírus, és a termék forgalmának általános növekedő trendje.

Kortól függ?

Magyarországon az egy főre jutó gyógyszerfogyasztás jelentős eltéréseket mutat megyei szinten. A fogyasztásra jelentős hatással van a megyei lakosság korösszetétele. Minél magasabb egy megyében az idősebb korosztály aránya, annál magasabb az egy főre jutó gyógyszerfogyasztás is, azonban a trendtől vannak jelentősen eltérő területek is. Budapesten és Pest megyében lakosságra vetítve alacsony a gyógyszerfogyasztás, de mindkét terület más módon tér el az országos trendtől. Míg a fővárosban az idősek magas aránya ellenére alacsony a gyógyszerfogyasztás, addig Pest megye Budapesthez hasonló alacsony lakosságarányos fogyasztás produkál, de viszonylag alacsony átlagéletkor mellett.

Az országos trendtől jelentős eltérést mutat Zala megye is, ahol szintén magas az idősek aránya, és aránylag mégis alacsony a fogyasztás. A trendvonal másik irányába tér el például Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol az alacsony átlagéletkor ellenére magas a gyógyszerfogyasztás aránya, ebben a megyében a fiatalabb korosztályok is több gyógyszert szednek az átlagnál.