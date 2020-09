Koronavírus: ezért beszélhetett Orbán Viktor december-januári tetőzésről

Egy gondosan megválasztott stratégia állhat az Orbán Viktor miniszterelnök által bemondott december végi, január eleji járványcsúcs mögött. Az időzítés azért lenne ideális, mert akkor nem csúszna össze az erős koronavírus-járvány az éves influenzával - mondta a hvg.hu-nak Nepusz Tamás bioinformatikus és kutató, a magyarországi koronavírus-járványt elemző szakember, aki nem tagja Orbán stábjának.

A járvány első hulláménak tetőzését április 20-án május 3-ára jósolta a miniszterelnök, s a feltehetően mögötte álló elemzőstáb prognózisa pontosnak bizonyult. Ezúttal is járványügyi szakemberekre hivatkozott Orbán, amikor a második hullám csúcsát december-januárra, tette, ami egy gondosan megválasztott stratégia potenciális kicsúcsosodása lehet - idézi a szakértőt a portál.

Nepusz Tamás biztatónak tartja, hogy az augusztus végi, 2,5-ig megemelkedő reprodukciós szám (ami azt jelzi, egy fertőzött átlagosan hány embernek adja át a vírust) saját becslései szerint most 1,3 köré esett vissza, ami, ha stabilan így marad, megkönnyítheti a további kalkulációkat. Szerinte a kormány folyamatosan monitorozza az intézkedések hatását, kontroll alatt tartva a járvány azzal a céllal, hogy december végére 1 alá vigyék ezt a számot (egy fertőzött kevesebb mint egy embernek adja tovább a vírust), ami kioltja a járványt. Az idő közeledtével szigoríthatnak, vagy lazíthatnak a friss számok függvényében.

Egy mostani lezárással hiába tetőzhetne a járvány akár már október végén, télen újabb hullám jöhetne, az éves influenzába belecsúszva. A december végi tetőzés pontosan utóbbi miatt lehet ideális, hiszen nem csúszna össze a kettő. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a korlátozások feloldhatóak lesznek.

A koronavírus-járvány ilyen értelemben olyan, mint egy víz alá nyomott labda, ami csak akkor nem jön fel újra, ha folyamatosan lent tartják

- fogalmazott a portálnak a szakértő.

Véleménye szerint a járványcsúcs idejére felfutó betegszámot most még nem lehet megjósolni, saját fejlesztésű szimulátora 90 napnál nem is számol tovább magától, hiszen modellezni csak a pillanatnyi helyzet alapján lehet. A kormány szimulációi viszont pontosabbak lehetnek, mivel sokkal részletesebb adatokat is figyelembe tudnak venni. Feltehetőleg így tudják kiszámítani azt is, mikortól éri meg visszavezetni az időseknek fenntartott vásárlási idősávot - bár ennek Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint már itt lenne az ideje.

