Koronavírus: ezt kell tennie annak, aki hatósági házi karanténba kerül

Mivel a koronavírus cseppfertőzéssel és nagyon gyorsan terjed, ezért a tömeges járvány megelőzése érdekében azokat a magyar állampolgárokat, akik potenciálisan fertőzöttek hatósági házi karanténra kötelezhetik. Ez történik azokkal, akiket ilyen karanténra köteleznek.

A hatósági házi karantén egy rendkívüli járványügyi intézkedés, a hatóság ilyenkor elrendeli, hogy a potenciálisan fertőzött, de tünetmentes személy 2 hétig az otthonában köteles tartózkodni és vendéget nem fogadhat.

A bejárati ajtóra ilyenkor köteles egy hatósági feliratot ("piros lapot") kiragasztani (lásd lejjebb), amely arra figyelmeztet, hogy a lakásban olyan ember tartózkodik, aki járványügyi megfigyelés alatt van. Ha megszegi a karantén szabályait, akkor bűncselekményt követ el - hívja fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu.

Ilyen hatósági házi karanténra kötelezik már azokat a magyar állampolgárokat is, akik pl. Olaszországból érkeznek most az ország területére, még akkor is, ha tünetmentesek. Ők a magyar határ átlépésekor egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek.

Akiknél az egészségügyi vizsgálat az új koronavírus-fertőzés gyanúját állapítja meg, azt a mentő kórházba szállítja, de akiknél az a fertőzés gyanúja nem merül fel, ők is kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön hatósági házi karanténnak alávetni magukat.

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy például az Olaszországból hazatérő magyar állampolgárnak a határátkelőhelyeken a rendőrség átad egy hatósági kötelezést, ami alapján neki hatósági házi karanténban kell maradnia 14 napra és a bejárati ajtóra köteles kiragasztani a számára átadott "piros lapot" ( hatósági figyelmeztető feliratot). A hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi.

A hatósági házi karanténra kötelezett személy a járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tartózkodni, azt nem hagyhatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat. Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat otthonában tisztítani és tárolni. Légúti tünetek (például láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy ügyeletes orvost telefonon értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni.

Müller Cecília, országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy a hatósági házi karanténra kijelölt személynek a háztartási szemetet dupla zsákba helyezve kell a szemétkukába tenni. Postát, áruszállítót fogadhat, az ajtóban átveheti a küldeményt, mert ezek az esetek nem számítanak szoros kontaktusnak. Ugyanígy átveheti az ajtóban egy hozzátartozójától az ételt is, amit hoztak neki. Az, aki ilyen karanténban van, és az ellátását nem tudja megoldani, az önkormányzattól kérhet segítséget.