Koronavírus: fontos változás történt a kórházakban

Öt vidéki kórházat jelöltek ki elsődleges ellátóként az eddigi 18 intézmény helyett - szúrta ki Kunetz Zsombor szabadúszó orvos, egészségügyi szakértő.

Megjelent ugyanis Kásler Miklós miniszter és Müller Cecília országos tisztifőorvos új rendelkezése.

A szeptember 2-i rendelkezés arról szólt, hogy a kórházi ellátást igényló betegeket hova és mely kórházakba kell szállítani, addig az új, szombati körlevél már arról is rendelkezik, hogy a gyanús eseteket a területileg illetékes infektológiai osztálynak kötelessége felvennie megfigyelésre, eddig az Országos Mentőszolgálat határozta meg a betegutakat.

Erre a finomításra már csak azért is szükség lehet, mert több forrásból is látva, a Covid-szűrés már a tünetes betegek esetében is akadályozott, tehát esetleg napokat, akár egy hetet is ki kell húzni eredmény nélkül - írta blogján Kunetz Zsombor.

A fő változás azonban az igazolt középsúlyos, súlyos Covid-betegeket érinti.

A szeptember 2-i haditerv ugyanis még úgy szólt, hogy az orvosegyetemek klinikái, illetve a megyei kórházak veszik fel ezeket a betegeket. Az új szerint azonban Budapest és Pest megye esetében elsődleges ellátó a János Kórház, vidéken viszont teljesen átalakult a helyzet, ugyanis az eddigi 18 megyei kórház és egyetemi klinika helyett a kapacitás elsődleges vonalát öt központra csökkentették. Így maradt három megyei az ötből Borosd-Abaúj-Zempkén, Tolna, Szabolcs, azonban Dél-Alföldre már a kiskunhalasi kórház, míg egész Észak-Dunántúlra az ajkai kórház vigyáz. Csak másodlagosan lép be a többi megyei és egyetemi kórház - olvasható a blogon.