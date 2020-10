Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Koronavírus: gondban vannak az iskolák

A koronavírus-járvány miatt e tanévben is szinte biztosan elmaradnak a középiskolások külföldi nyelvkurzusai, ám a belföldi osztálykirándulásokra és más iskolán kívüli programokra nem vonatkozik központi tilalom. Az iskolák elővigyázatosak, de vannak, akik akár színházlátogatást is szerveznek - számolt be a Magyar Nemzet.

A köznevelési intézményekben az őszi úszásoktatást központilag felfüggesztették, de a tanórákon kívüli foglalkozások, tanulmányi célú és szabadidős programok egy része megtartható. Orbán Viktor: feladatunk, hogy homo christianusoknak neveljük a gyermekeket

Koronavírus: már a 40 milliót közelíti a fertőzöttek száma Színházlátogatás van, belföldi kirándulásról is lehet szó, de egyértelműen erősen csökkent ezek száma a járványhelyzet miatt. A második félévben remélhetőleg már lesz lehetőség szalagavatók, ballagás, kirándulások, látogatások, testvériskolai kapcsolatok, szakmai rendezvények, sport és művészeti fesztiválok megtartására. A 9. és 11. évfolyamosok külföldi nyelvtanulási programja - amelyet tavasszal egy évvel elhalasztott a kormány - szinte biztos, hogy ebben a tanévben is elmarad, semmi hír róla. A fogadó országok is nagyon óvatosak a jelenlegi helyzetben - mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar (NPK) elnöke a napilapnak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott központi járványügyi protokoll szerint az osztály- és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett utak kapcsán azt kéri a szaktárca, hogy azokat belföldi úti céllal tervezzék át. Kozák András, tanügyigazgatási-jogi szakértő szerint a külföldre utazást kormányrendelet tiltja, és bár a jogszabály kivételként említi a hallgatói vagy tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítését, a szabadidős célú programok ebbe nem tartoznak bele. Az iskolákban számos tanórán kívüli program van, amelyek szigorú biztonsági intézkedésekkel megvalósíthatók. Intézményen kívüli tevékenységet most jóval kisebb számban, egyéni mérlegelés alapján szerveznek, elsősorban szabadtéri programokat, kikérve a szülők, a diákönkormányzatok véleményét. A jelenleginél szigorúbb, egyértelmű központi iránymutatásra lenne szükség - véli Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) elnöke, aki szerint problémás, hogy az intézkedési terv csak javaslatokat és ajánlásokat tesz ahelyett, hogy pontos utasításokat tartalmazna. Nem tudunk mit kezdeni a "lehetséges, de megfontolandó" és ehhez hasonló kifejezésekkel. A lágy megfogalmazások csak káoszhoz vezetnek - fogalmazott Szabó.