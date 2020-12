Koronavírus: hamarosan indulhat a magyar vakcinaprogram

Soha nem volt ekkora terhelésnek kitéve a hatóság, mint most, a koronavírus-járvány idején. Megfeszített munkával dolgoznak, hogy minél hamarabb oltóanyag juthasson a lakosságnak, de a gyártókon múlik, mikor ér ide a vakcina - derült ki Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatójának a Világgazdaságnak adott interjújából.

A koronavírus-járvány miatt számos többletfeladat hárult az OGYÉI-re, alkalmazkodnunk kellett a rendkívüli helyzethez. Egyszerre kellett javaslatot tennünk a jogalkotónak és alkalmaznunk az új jogszabályokat is, illetve egyszerre kellett meghallgatni az ipari szereplők kéréseit és ismertetni a lakossággal a helyzet adta teendőket - mondta el Szentiványi a lapnak, aki szerint a feszített tempó ellenére sem engedett a hatóság a biztonsági előírásokból. A járvány miatti feladatok mellett a gyógyszerhiányok kezelését is kezelniük kellett.

November 30-ig 272 új törzskönyvi engedélyt adtunk ki, 10 százalékkal kevesebbet, mint 2019-ben. Az igazgatásszolgáltatási díjakból származó bevételeink az idén némileg nőttek, főleg annak következtében, hogy a többi feladattípus majdnem mindegyike is nőtt. Az eddigi bevételünk 2,8 milliárd forint - ismertette a helyzetet, idén egyelőre sokkal több új készítmény miatt nem kellett eljárást indítani.

Nem foglalkozunk az orosz vagy a kínai vakcina törzskönyvezésével. Ez centrális hatáskör, az Európai Gyógyszerügynökség, az EMA feladata. Az OGYÉI szerepe itt egy adott oltóanyag ideiglenes hozzáférhetővé tétele és az ehhez szükséges értékelés

- közölte a vakcinák kapcsán a főigazgató, aki hozzátette, hogy "Magyarországon csak olyan vakcina kerülhet az emberekhez, amely megfelel ennek a három elvárásnak."

Azt is elmondta Szentiványi Mátyás, hogy a vakcinák EMA általi engedélyezése után az oltások hazai forgalmazásához már az OGYÉI engedélyére is szükség van. A folyamatra azért van szükség, hogy minél többféle vakcina álljon a hazai lakosság rendelkezésére, s ha bármi probléma jelentkezik bármelyikkel, az ne lehessen a gátja a lakosság beoltásának. Az viszont, hogy mikor érhet el a lakossághoz a készítmények egy része már "csak a gyártó kapacitásán múlik".

Az is hozzátette, úgy véli, hogy nagyon hamar itt lesznek a vakcinák. "Biztatok mindenkit, hogy amint teheti, oltassa be magát, mert 60-70 százalékos átoltottság szükséges a vírussal szemben védelmet nyújtó nyájimmunitás kialakulásához" - mondta el álláspontját Szentiványi.

Arról is beszélt, hogy jelenleg egyébként egyetlen Covid-ellenes gyógyszer van törzskönyvezve Magyarországon és Európában is: ez a remdesivir, amelyet középsúlyos és súlyos betegek kezelésére használnak. Klinikai vizsgálat itthon a koronavírussal kapcsolatban 8 indult el. A vizsgálatok legtöbbje antivirális szerekre vonatkozik, de van olyan is, amelyik például a BCG-oltottság hatását nézi. A vizsgálatok legtöbbje még tart, az eredményeik legkorábban jövőre várhatók.