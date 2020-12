Koronavírus: így okozhat halált a szakemberhiány az intenzív osztályokon

Az intenzív osztályokon ápolt covidos betegek jelentékeny része a kórházi fertőzések következményeiben hal meg - mondta egy intenzív terápiás szakorvos a 444-nek.

A koronavírus többféleképpen is okozhatja a fertőzött halálát. A fertőzés legismertebb szövődménye a tüdőgyulladás, amely súlyos esetben halához vezethet. Gyakori a vírus véralvadásra gyakorolt kedvezőtlen hatása miatti vérrög képződés, ami akár a szív leállásához is vezethet. Harmadik eshetőség, amikor az elhúzódó kórházi kezelés következtében legyengült immunrendszerű koronavírusos beteg elkap egy vagy több kórházi fertőzést, és ebbe hal bele - olvasható a portál cikkében, amely egy konkrét esetet is bemutat, amelyben az intenzívre került covidos beteg halálát végül kórházi fertőzés okozta.

Az intenzív osztályokon eleve nagy a fertőzésveszély, az európai ECDC járványügyi ügynökség által közölt riport alapján az ezeken az osztályokon legalább 2 napot kezelt betegek majdnem 10 százaléka elkap valamilyen kórházi fertőzést, és ez az arány az itt eltöltött ápolási napok hosszával csak emelkedik. Ide eleve súlyos állapotú, meggyengült immunrendszerű betegek kerülnek, a kezelések és az azoknál használ eszközök - lélegeztető tubus, centrális véna, vénakanul - pedig kaput nyitnak a fertőzésnek.

A fertőzés további forrása lehet az ápolószemélyzet. Ideális esetben egy ápolóra két beteg jut, így csak két beteg között tudja átadni a fertőzést, ha esetleg nincs ideje betartani az infekciómegelőzés szabályait.

De gondoljunk bele, hogy a covidos osztályokon egy ápolóra 4-6 páciens is jut, akik között terjedhetnek a fertőzések, ráadásul az ápolóknak is sokkal kevesebb idejük van így két ellátási pont között kezet fertőtleníteni és kesztyűt cserélni - mondta a szakorvos a portálnak. A kórházi fertőzések tehát adottak az intenzív osztályokon, azonban egy jelentős részük a kielégítő szakszemélyzet megléte esetén ki is védhető.

Ahhoz, hogy a fertőzéseket minimálisra csökkentsék, viszont arra lenne szükség, hogy az egészségügyi eszközöket az infekció megelőzés szigorú szabályait betartva helyezzék be a betegeknek, és az egészségügyi személyzet minden esetben fertőtlenítsen kezet és cseréljen gumikesztyűt két beteg kezelése között.