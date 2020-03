Koronavírus: így viselik a magyar gazdasági szereplők a járványt

A járvány hatása terjed a gazdaságban, vannak cégek, amelyek folytatják működésüket, mások bezárnak rövidebb-hosszabb időre, újabb ágazatok helyzete romlik - kezdi összesítését az MTI.

A járvány hatását elsőnek az idegenforgalom és vendéglátás, majd a szálloda- és filmipar sínylette meg, de egyre több ágazatban jelentkeznek súlyos problémák, mint az ingatlanközvetítés, vagy az autókereskedelem.

A termelésben elsőként a járműgyártásban kényszerültek reagálni a járványra a cégek, egymás után jelentették be a gyártás felfüggesztését, de mostanra már gyarapodott az érintett ágazatok száma, a működésüket fenntartó cégek komoly intézkedésekre kényszerülnek.

Az Otthon Centrum hétfőn arról számolt be, hogy az ingatlanpiac állapota vegyes képet mutat, Budapesten a koronavírus hatása inkább érzékelhető, itt kevesebb az érdeklődő, mint vidéken, ahol továbbra is élénk a piac. Kosztolánczy György, az ingatlanforgalmazó cég vezérigazgatója szerint a járvány ellehetetleníti a lakáseladásokat, hiszen a legtöbben nem szívesen fogadnak másokat a lakásukban, a vevők is inkább kivárnak. Kiemelte, a jövőbeni kilátások latolgatása korai, hiszen sok függ attól, hogy mennyi időre lesz szükség a járvány megfékezésére. "A múlt héten az érdeklődések száma a harmadára esett vissza és a megbízásoké is nagyjából 30 százalékkal csökkent - közölte Soóki-Tóth Gábor elemzési vezető a cég tapasztalatait.

Jelentősen mérséklődött a forgalom az újautó-kereskedésekben a veszélyhelyzet bejelentése óta, a márkaszervizek viszont általában normális üzletmenetben működnek.

A Magyar Suzuki Zrt. azt közölte, hogy az érdeklődés a szalonokban az új autók iránt rendkívül gyenge, a megrendeléseket ugyanakkor kevesen mondták vissza. A 78 márkakereskedésük helyzete stabil, a 81 márkaszervizük forgalma alig változott. A Mercedes 18 értékesítési pontján és 31 szervizében egyaránt jelentős forgalomcsökkenést tapasztaltak - közölte a Mercedes-Benz Hungária. Az csak később derül ki, hogy "a krízis elhúzódása megrendíti-e és milyen mértékben a kereskedői és szervizhálózatot - tették hozzá. Eközben a Ford arról tájékoztatott: 43 szervizében nem érezhető forgalomcsökkenés, 100 százalékos kihasználtsággal működnek, 35 márkakereskedésében a rövid nyitvatartási idő miatt viszont már jelentkezik a visszaesés. Az AutoWallis Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közölte: a szalonlátogatások számában csak az utóbbi héten érzékelhető visszaesés, míg a megrendelések esetében a hatás később jelentkezhet. Az átmenetileg visszaeső értékesítés és a turizmus leállása miatt leginkább érintett autókölcsönzés lassulásának negatív hatásai érezhetők, ugyanakkor a szervizszolgáltatások a megszokott rend szerint folynak - írták.

Piaci szereplők szerint a használtautó-piac is erősen megszenvedi a járványt. A Használtautó.hu használtautó-kereskedői szakportál hétfői közlése szerint a veszélyhelyzet kihirdetése óta folyamatosan csökken a használt autók iránti kereslet és ez a tendencia a következő időszakban is folytatódik, ezért a szektorban drasztikus visszaesésre számítanak. Februárban és március elején az oldalon indított napi keresések száma átlagosan 1,2 millió volt, ez március 12 és 15 között 20-25 százalékkal, az elmúlt héten pedig 40 százalékkal esett vissza. Megjegyezték azt is, hogy a kereskedők dolgát nehezíti, hogy csak 10 és 15 óra között tarthatnak nyitva, és a gyenge forint is, ami drágítja a külföldről behozott használt autókat. Jelentős visszaesésre készülnek a kisüzemi sörfőzdék, hiszen 90 százalékban a vendéglátáson keresztül értékesítenek, ám ez a lehetőség megszűnt. Ezt a hatást kívánja ellensúlyozni egy honlap, amely közzétette a válságba jutott magyar sörgyártók elérhetőségeit, hogy ösztönözze az internetes vásárlásokat, ami segítheti a cégeket a fennmaradásban, mert futárszolgálattal eljuttathatják termékeiket a vásárlókhoz.

Tulajdonosi döntés alapján felfüggeszti a gyártást az ARJ (korábban Berwin) Ruhagyár Zrt. a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vásárosnaményban, a leállás 540 munkavállalót érint. Filep Sándor, a beregi város polgármestere az MTI érdeklődésére hétfőn elmondta, a leállást az angol tulajdonos rendelte el. A polgármester információi szerint az eredeti tervek szerint a koronavírus-járvány miatt az üzem védőmaszkokra állította volna át a termelést, legyártotta a védőmaszkok prototípusát, a tulajdonos azonban nem járult hozzá a gyártáshoz.

A könnyűfém keréktárcsákat készítő, német tulajdonú Otto Fuchs Hungary Kft. március 30-án áll le, a termelést várhatóan egy hétre függesztik fel - közölte a vállalat gazdasági ügyvezetője hétfőn. Menyhárt Tibor elmondta: a társaság közel 500 munkavállalóját fizetett szabadságra küldik, miután az itt készülő felniket használó autógyárak többsége leállt. Hozzátette, amikor hasonló volt a helyzet Kínában, a cégcsoport ottani egysége szintén egy hét szünetet tartott, utána folytathatták a munkát.

Eközben a Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) a kialakult rendkívüli körülmények ellenére is fenntartja a termelést, és folytatja ügyfelei kiszolgálását - közölte a társaság hétfőn. A tájékoztatás szerint a Váci és a Beremendi Cementgyár a megfelelő egészségvédelmi intézkedések mellett üzemel, a termékek szállítása belföldön zavartalan. A cégnél folyamatos a belépők testhőmérséklet-mérése, rendszeresek a fertőtlenítések, és még sűrűbben tisztítják a legforgalmasabb területeket. A munkatársakat a megfelelő védőfelszerelésekkel ellátták.