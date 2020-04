Koronavírus: ilyen maszkot ajánl a Semmelweis Egyetem rektora

A járvány idején minden olyan helyzetben érdemes maszkot viselni, amikor több emberrel is találkozhatunk, a 65 éven felüliek számára pedig javasolt, hogy maszkban lépjenek ki az otthonaikból. A lakosság számára a sebészi maszkok helyett a dupla rétegű, magas hőfokon mosható textil maszkokat ajánlja Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

A maszkok viselése önmagában nem előzi meg a fertőzést, de használatuk lassíthatja a járvány terjedését. Általánosságban elmondható, hogy az egészségügyi ellátás során alkalmazott ún. sebészi maszkot a lakosság körében a dupla rétegű és magas hőfokon mosható textil maszkok helyettesíthetik - mondta a Semmelweis Híreknek Merkely Béla, rektor.

A koronavírus-járvány idején során akkor érdemes maszkot hordanunk, ha olyan közösségi térbe lépünk, ahol az ajánlott társadalmi távolságtartás csak nehezen tartható be. Így minden olyan helyzetben viseljünk textil arcmaszkot, amikor több emberrel is találkozhatunk, például élelmiszerboltokban, gyógyszertárakban, tömegközlekedési eszközön. A 65 év felettieknek pedig minden olyan esetben javasolt a magas hőfokon mosható textil maszkok viselése, amikor elhagyják otthonukat, akár csak arra a rövid időre, amíg a szemetet viszik le a lépcsőházon keresztül - hangsúlyozta Merkely Béla, hozzátéve, hogy erre azért van szükség, mert ez a védőeszköz is hátráltatja a vírus terjedését.

A textil maszk esetében is figyelni kell az általános szabályokra.



Csak akkor van értelme a maszk használatának,

ha az egyszerre takarja az orrot és a szájat, illetve ha nincsenek rések az arc és a maszk között, és



használata előtt és levétel után alapos kézmosás szükséges.



Mivel a sebészi- és az ún. respirátoros arcmaszkok elsősorban az egészségügyi dolgozók részére szolgáló védőeszközök, célszerű otthon elkészített maszkot hordanunk. Néhány alapvető szabály betartása mellett a maszk könnyedén elkészíthető.

Figyeljünk rá, hogy 60 fokon, mosógépben mosható, többrétegű vászonanyagból készítsük el a védőfelszerelést.

Az otthoni maszkkészítéshez a portál részletes útmutatóval is szolgál.