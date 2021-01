Koronavírus: ismét 100 fölött a napi halottak száma

Az elmúlt 14 órában 128 ember vesztette életét a Covid-19 járványban a hivatalos számok szerint, viszont az elmúlt napokhoz képest jóval kevesebb az új, diagnosztizált esetek száma.

A hivatalos információs honlap új adatai szerint 696 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 344 352 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 128 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 853 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 209 852 fő, az aktív fertőzöttek száma 123 647 főre csökkent. 5 005 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 356-an vannak lélegeztetőgépen.

Magyarország eddig minden hazánkba érkezett vakcinát felhasznált, hétfő estig összesen már 78 579 fő kapott oltást, többségében egészségügyi dolgozók, valamint 6642 idősotthonban lakó és dolgozó.

Ma újabb vakcinaszállítmányok érkeznek, amelyek összesen közel 51 ezer ember oltását teszik lehetővé. A most érkező oltóanyagokkal folytatódik az egészségügyi dolgozók, valamint az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása.

Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések és február 1-ig érvényben is maradnak.

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy megérkezett a vakcina Magyarországra és december 26-tól zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. A Pfizer-vakcinából ma a negyedik szállítmány, összesen 81 tálca oltóanyag érkezése várható, amely újabb 47 385 személy oltását teszi lehetővé. Továbbá megérkezik az első Moderna-vakcina szállítmány is, ebből 7200 adag érkezik, amely 3600 ember oltását teszi lehetővé.

A vakcinákat 25 kórházi oltópontra szállítják ki: több budapesti kórház mellett Győrbe, Kecskemétre, Szolnokra, Tatabányára, Kaposvárra, Pécsre, Miskolcra, Szegedre, Székesfehérvárra, Debrecenbe, Balassagyarmatra, Szombathelyre, Veszprémbe, Nyíregyházára, Egerre, Békéscsabára, Szekszárdra, és Zalaegerszegre.

Az egészségügyi dolgozók jelentkezhetnek az oltópontokon időpontért. Kórházi oltópontok elérhetősége a linket követve található.

Már 25 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók beoltása. Az oltópontokon közvetlenül is be tudnak jelentkezni az egészségügyi dolgozók a koronavírus elleni védőoltásra.

Folytatódik a nagyobb létszámú idősotthonok lakóinak és dolgozóinak az oltása is, oda oltócsapatok érkeznek. Az elmúlt napokban közel 7 ezer idősotthonban lakót és dolgozót oltottak már be.

A következő hetekben újabb vakcina-szállítmányok érkeznek, és annak ütemében folytatódhat az oltás mind az egészségügyben, mind az idősotthonokban, majd az oltási tervben megjelölt további célcsoportok körében is, majd megkezdődhet a lakosság tömeges oltása. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz, így mindenképpen érdemes rá regisztrálni.

A védőoltásra már több mint egymillióan regisztráltak az erre kialakított honlapon és postai úton.