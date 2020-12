Koronavírus: ismét 1200 alatt az új esetek száma

Szombatra egy nap alatt 1 198 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 118 beteg - közölték a kormányzati tájékoztató oldalon. Nagyon kevés teszt készül, de fokozatosan csökken a kórházban kezeltek, intenzíven lévők száma is.

Az elmúlt 24 órában 1 198 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 315 362 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 118 a fertőzéssel kezelt beteg, így az elhunytak száma 8 951 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 126 482 fő, az aktív fertőzöttek száma 179 929 fő. Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 20 százaléka, a gyógyultak 20 százaléka budapesti. 6 003 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 468-an vannak lélegeztetőgépen - közölte a koronavírus.gov.hu-n az operatív törzs.

Az elmúlt 24 órában 9494 mintavételre került sor, ami elmarad az eddigi átlagtól és rekordtól, de az ünnepek alatt a visszaesés (az előző naphoz képest több mint 50 százalékos a csökkenés) nem is meglepő. A tesztek 12,62 százaléka bizonyult pozitívnak. Ez jóval magasabb érték, mint a WHO által megjelölt 5 százalékos küszöb, amely azt jelenti, hogy amíg ennyi a pozitív tesztek aránya, addig kontroll alatt van a járvány. A másik szint, 12 százalék pedig azt jelöli, amely az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességét még nem teszi próbára a pandémia, de ezt is éppen meghaladja a magyar mutató. Az alacsony 24 órás mintavételi szám részben magyarázhatja a csökkenő új fertőzési számot.

Elég furcsán is alakult az elmúlt időszakban az új esetek száma: miután tartós emelkedésben volt az esetek száma hullámvölgyek jött. December 6-ig átlagosan napi 6000 új beteget találtak, aztán december 14. óta hullámzóan, de szépen lejjebb csúszott az 1900-4400-as sávba a napi adat ezen mutatója. Igazán nem érthető, hogy mi okozhatja ezt a gyors változást, valamint kérdés, hogyan befolyásolja majd, hogy szentestére feloldották a kijárási tilalmat egyetlen napra, ami miatt sokan indulhattak el a családtagokhoz, növelve a fertőzés terjedésének kockázatát, mivel megugrott az ember-ember kapcsolatok száma.

Csökkent a kórházban kezelt beteg száma 3 fővel az elmúlt egy napban, lélegeztetőgépen 21 fővel kevesebben vannak. A kórházi betegek és elhalálozások aránya viszont még mindig nagyon magas, 2 százalék körüli.

A járványhelyzet magyarországi változása a Pandémia.hu grafikonján:

A világon 79 815 527 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 750 262, a gyógyultaké 45 002 559 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint.