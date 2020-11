Koronavírus: ismét csúcsot döntött a napi halálozási szám (frissített)

Vasárnap reggelre 24 óra alatt 6819 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 156 beteg - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n. Az egy nap alatt elhunytak száma ezzel ismét rekordot döntött a szombati 152 halálos áldozat után. Az elvégzett 16 311 tesztből 41,8 százalék lett pozitív, ami riasztóan magas szám és az elvégzett tesztek elégtelenségét jelzi. A lélegeztető gépen lévő betegek száma is csúcsot döntött.

Vasárnap reggelre 6819 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 211 527 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - adta hírül a koronavirus.gov.hu.

Elhunyt 156 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4672 főre emelkedett. A napi halálozási eset ezzel újabb csúcsra ugrott a szombati 152 halálos áldozat után.

A kormányzati portál szerint jelenleg 55 637 fő gyúgyult már meg, az aktív fertőzöttek száma 151 218 fő. Az aktív fertőzöttek 20, az elhunytak 24, a gyógyultak 26 százaléka budapesti.

Kórházban 7590 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 657-en vannak lélegeztetőgépen, utóbbi szintén negatív rekordnak számít. A koronavirus.gov.hu felhívja a figyelmet, hogy a beazonosított fertőzöttek számában megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon, és a kórházi dolgozók körében gyorsteszteléssel kiszűrtek is. A bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelés összesített eredménye jövő hét elején várható.

A tájékoztatásból kiderül, hogy a szombatihoz képest 5251-gyel kevesebb tesztet végeztek, ami vélhetően közre játszik abban, hogy riasztóan magas, 41,81 százalék a pozitív esetek aránya. A pozitivitási arány több mint nyolcszorosa a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány jócskán meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.)

Kijárási tilalom van érvényben

A kormányzati portál felhívja a figyelmet, hogy este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A rendőrség a kijárási tilalom megszegése miatt eddig összesen 7697 esetben intézkedett. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges, amelyhez a minta itt található.

Az élelmiszerüzletekben, patikákban, drogériákban hétköznapokon 9 és 11 óra, hétvégén 8 és 10 óra között működik az idősek védett vásárlási idősávja, amikor csak a 65 év felettiek léphetnek az üzletekbe, akik azonban a védett vásárlási idősávon kívüli, más időpontban is vásárolhatnak.

Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 ezer főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező.

Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket valamint a karácsonyi vásárokat. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. A középiskolák és egyetemek digitális munkarendre tértek át. A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás harminc napra ingyenesen vehető igénybe a digitális oktatásban résztvevő diákok és pedagógusok számára a köznevelésben és a szakképzésben.

Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.

A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7-től reggel 7 óráig. A létesítmény üzemeltetője köteles ebben az idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni.

Eddig 12 millió oltóanyagot rendelt a kormány

A koronavírus.gov.hu szerint a kormány eddig 12 millió adag oltóanyagot kötött le három gyártónál.

A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért.