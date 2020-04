Koronavírus: jelentősen nőtt a magyar fertőzöttek száma

Meghalt 11 beteg, és 895-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon - közölték az állami tájékoztatási portálon.

Az elhunyt 11 ember többségében idős volt (egyikük viszont csak 49 éves volt). A koronavírus magyarországi halálos áldozatainak száma 58-ra emelkedett - derül ki az oldalról. Kedden még 817 fő volt fertőzött, vagyis egy nap alatt 78 embernél diagnoztizálták a Covid-19 fertőzését, az áldozatok száma pedig 47 fő volt.

Az oldal adatai szerint 94-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Jelenleg 15 481-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 25 748.

"A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus" - tájékoztatott az Operatív Törzs a beszámolóban. Továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy az azonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. Különösen kérik a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb megbetegedés, itt több kórházi osztályt le is kellett zárni.

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (387 ember) és Pest megyében (164) van a legtöbb fertőzött.

Ezt követi Fejér megye (49), Csongrád megye (40), Győr-Moson-Sopron megye (37) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (36) megye.

Az ország keleti felében Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 10-10, Borsod-Abaúj-Zemplén (7) és Heves (4) megyében pedig tíznél is kevesebb fertőzött van.

A világon már több mint 1,4 millió embert diagnosztizáltak a betegséggel, a halálos áldozatok száma meghaladja a 82 ezret. A betegség terjedését a világban ezen a folyamatosan frissülő térképen követheti: