Koronavírus: jó hírt jelentett be a tisztifőorvos - megnyílhat az út a magyar vakcina fejlesztése előtt

Új szakaszba lépett a kornavírus elleni védekezés, illetve megelőzés - hangzott el a Koronavírus elleni Operatív Törzs keddi sajtótájékoztatóján. Müller Ceília országos tisztifőorvos arról is beszámolt, hogy az NNK nemzeti biztonsági laboratóriumában Magyarországon elsőként sikerült izolálni a koronavírust. Ezzel lehetőség nyílik a hazai vakcina fejlesztésére is.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Új fázisba lépett a koronavírus elleni védekezés - mondta Lakatos Tibor, a Koronavírus elleni Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján. Tegnap kihirdették a 46/2020-as rendelet, ami meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Az ezredes ezeket ismét felsorolta:

Vendéglátóüzletekben délután 15:00 és reggel 6:00 óra között tilos ott tartózkodni, az megrendelt ételt át lehet venni ezután is.

Tilosak a zenés táncos rendezvények, és ezek helyszínén tartózkodás.

Sportrendezvényeket nézők nélkül, zártan lehet megtartani.

Mozi, múzeum, könyvtár zárva - idézte a rendelet részelteit Lakatos Tibor.

Bizonyos üzletek kivételével - élelmiszer, illatszer drogéria, vegyiáru, higiéniai papírtermék, gyógyszertár, gyógyászati segédeszközbolt, benzinkút, dohánybolt - bezár. A bezárás szolgáltatásokra jelenleg nem vonatkozik.

Új szabály, hogy a szabályokat megsértők ötezer és 500 ezer forint közötti büntetést kapnak szabálysértésért.

A rendőrség felhatalmazás hogy a rendőrségi törvény szerint járjon el a szabályszegőkkel szemben.

A beutazási korlátozásokról elhangzott, a magyar állampolgárok korlátozás nélkül jöhetnek, a WHO által gócpontnak minősített országokból érkezőknek kötelező a hatósági házi karantén. Az éjféli határzártól 12-ig közel 600 személyt fordítottak vissza, 1300-an jöhettek be.

Hegyeshalomnál fennakadást okozott az átutazó román, bolgár vendégmunkások akciója, ezért az a megállapodás született, hogy a román és a bolgár állampolgárok ma este 21-24 óra között, a román állampolgárok pedig 0 óra és hajnali 5 óra között használhatják az áruszállításra kijelölt útvonalat.



Müller Cecília országos tisztifőorvos a sajtótájékoztatón azt is bejelentette, hogy az NNK nemzeti biztonsági laboratóriumában Kiss Zoltán virológus vezetésével Magyarországon elsőként sikerült izolálni a koronavírust. Ezzel lehetőség nyílik a hazai vakcina fejlesztésére is, a vírus működésének megismerésére, vírusellenes szerek előállítására - sorolta Müller Cecília. Ám, hogy valójában ebből mikor lesz ellenszer, arra nincs válasz, több évet is igénybe vehet.



A halasztott beavatkozásokkal kapcsolatos kérdésre Müller Cecília azt mondta, daganatos beteg kezelése nem tartozik ide, ha valaki ilyet tapasztal, az jelentse az NNK-ban. Halaszthatónak az olyan beavatkozásokat nevezte, mint például a térdprotézis.

Két fertőzött van súlyos állapotban

Lapunk kérdésére kifejtette, két beteg van súlyos állapotban, az ellátórendszerben pedig összesen 2000 lélegeztető gép áll rendelkezésre. továbbiak beszerzése pedig folyamatban van.

A tisztifőorvos ismételten figyelmeztetett az idősek fokozott veszélyeztetettségére, ezért továbbra is azt kérik, hogy a 70 éven felüliek maradjanak otthon. Elmondta, a vírus mellett csalók, nyerészkedők is veszélyeztetik az időseket hamis ígéretekkel.

Jelenleg 50 beteg van, a következő napokban azonban sokszorozódhat a számuk, hiszen minden fertőzött további 2-3 embernek adhatja át a kórt, így napokon belül több szára nőhet ez a szám. Ezért folyamatosan alakítják át az egészségügyi ellátórendszert és készülnek a súlyos esetekre.

Sokan keresik meg kérdésekkel az NNK-t ezekre itt válaszolt a tisztifőorvos.

Szabadban lehet sportolni annak, akinek nincs tünete, egészséges, és ne legyenek sokan.

Kirándulni is lehet, de nem csoportosan.

Az oltási rendbe tartozó oltásokat be kell adatni.

Az iskolai kampányoltásokat viszont át kell szervezni.

A foglalkozás egészségügyi vizsgálatoknál a szűrések halaszthatók.

Továbbra is lehetséges az apás szülés.



A járványügyi helyzetre való tekintettel az NNK laboratóriuma rövid időn belül elérhetővé teszi a vírus élő és nem élő formáját a hazai és a nemzetközi kutatók számára.

Az újságírók azon kérdésére, hogy miért nem teszik közzé a fertőzöttek megyei számait, illetve korát, mikor ezt az összes európai ország közli, Müller Cecília azt mondta,

mi tudjuk, hol vannak a fertőzöttek, ismerjük az életkorukat és őket vizsgáljuk. A járvány után részletes elemzéseket készítünk, és akkor név nélkül rendelkezésre állnak majd az adatok. Nem riogatni szeretnénk, hanem megelőzni. Mindenki tartsa be a higiénés rendszabályokat



- fogalmazott a tisztifőorvos.

A tömeges teszteléssel kapcsolatban kifejtette, szélesítik a vizsgálatok körét. A tisztifőorvos cáfolta azt a sajtóértesülést, hogy kiskorú is lenne fertőzöttek között.

A parlament népjóléti bizottságának keddi ülésén elhangzott, hogy mobiltesztelő pontokat állítanak föl, erről azonban további konkrétumokat nem mondott a tisztifőorvos. Annyit tett hozzá, hogy több szálon, párhuzamosan bővítik a lehetőségeket, és a mentőket is bevonják.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) javaslatainak befogadását firtató kérdésre annyit válaszolt, jó a kapcsolat a MOK-kal és minden javaslatra nyitottak.

Elhangzott még:

Az országgyűlési képviselők tesztelése nincs napirenden, az országgyűlés ülésezéséről pedig maga testület dönt

A járvány gazdasági kárenyhítésével az erre létrehozott akciócsoport foglalkozik.