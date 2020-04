Koronavírus: jó hírt kapott Magyarország Brüsszelből

Az Európai Bizottság jóváhagyta a közép- és nagvállalkozásokat segítő 50 milliárd forintos magyar gazdaságmentő programot - közölte a brüsszeli testület.

Az Európai Bizottság jóváhagyta azt az 50 milliárd forint összegű magyar támogatási programot, amely a koronavírus-járvánnyal összefüggésben hivatott a magyar gazdaság működését segíteni. A támogatási programot a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozóan nemrég elfogadott ideiglenes keretszabálya alapján hagyta jóvá.

Ez az 50 milliárd forintos magyar program támogatni fogja azokat a vállalkozásokat, amelyeket különösen súlyosan érint a koronavírus-járvány - mondta Margrethe Vestager, az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnöke, aki azt is kiemelte, hogy a Bizottság továbbra is együttműködik a tagállamokkal annak érdekében, hogy gyors, összehangolt és hatékony fellépés valósuljon meg, mely ugyanakkor az uniós szabályoknak is megfelel.

A magyar kormány értesítette Brüsszelt

A brüsszeli testület közölte, hogy Magyarország arról értesítette a Bizottságot, hogy egy 50 milliárd forint összegű támogatási programot fogadott el, hogy segítséget nyújtson a vállalkozásoknak a koronavírus-járvánnyal összefüggésben. A támogatást az illetékes hatóság, a Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Kft. (HIPA Nonprofit Kft.) fogja kezelni.

Az állami támogatás közvetlen támogatás formájában fog megvalósulni. Olyan közép- és nagyvállalkozások vehetik igénybe, amelyek a Magyarország által meghatározott piaci ágazatokban működnek, és amelyeket különösen súlyosan érintenek a koronavírus-járvány gazdasági hatásai.

A program azokat a vállalatokat hivatott támogatni, amelyek nehézségekkel küzdenek a koronavírus-járvány gazdasági hatásai okozta bevétel- és likviditáskiesés miatt. Mindenekelőtt abban fogja segíteni őket, hogy fedezni tudják azonnali működőtőke- és beruházási szükségleteiket.

A Bizottság megállapította, hogy a magyar intézkedés összhangban van az ideiglenes állami támogatási keretszabályban meghatározott feltételekkel, különös tekintettel a következőkre:

a támogatás vállalkozásonként nem haladhatja meg a 800 000 eurót;

a vállalkozásonkénti támogatási összeg attól függ, mekkora a beruházási volumen és melyik ágazatban tevékenykedik a cég;

a támogatás 2020. december 31-ig biztosítható, a kérelmeket pedig 2020. november 30-ig lehet benyújtani.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedés szükséges, megfelelő és arányos a magyar gazdaságban bekövetkezett komoly zavar megszüntetéséhez. Ennek megfelelően az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta az intézkedést.