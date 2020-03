Koronavírus: jó hírt közölt Szijjártó

Németország hamarosan dönthet arról, hogy kivételt tesznek az elrendelt exporttilalom alól és Magyarországra szállítják a korábban megrendelt védőfelszereléseket - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján az MTI szerint.

A tárcavezető videokonferencián egyeztetett a visegrádi országok (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia), valamint Németország külügyminiszterével.

A tanácskozásról beszámolva hangsúlyozta: kollégáival tájékoztatták egymást a koronavírussal kapcsolatos helyzetről, a határokon foganatosított intézkedésekről. Kifejtette: Magyarországról az egészségügyi védekezéssel foglalkozó intézmények rendeltek többek közt Németországból védőfelszereléseket, de ott exporttilalom van érvényben ezekre az eszközökre. A külügyminiszter a héten korábban már egyeztetett német kollégájával, aki ígéretet tett, hogy találnak megoldást, hogy ezek az eszközök megérkezzenek Magyarországra.

A mostani tanácskozáson a német miniszter közölte, hogy új szabályozást hoztak, amely szerint Németország kivételt tehet a tilalom alól az EU-ba irányuló védőeszközök szállításánál, az ezzel foglalkozó testület létrejött, és remélhetőleg meghozza a döntést, hogy a magyar állami intézmények által megrendelt felszerelések is elindulhatnak ide - magyarázta.

Kiemelte: fontos téma volt a migráció is. Elvárjuk, hogy Görögország védje meg a schengeni külső határt - közölte Szijjártó Péter. Kijelentette: a kontrollálatlan migrációs hullámokkal kapcsolatban már az egészségügyi kockázatokról is beszélni kell, mert a kontrollálatlan mozgások komoly egészségügyi kockázatokat is jelentenek, főleg a jelenlegi helyzetben.

A külügyminiszter azt is mondta: a migráció ügyében 2015-ben "a mi álláspontunkért nácizás járt", 2020-ban viszont ez az európai mainstream. 2015-ben durva vádak hangzottak el Magyarországgal szemben, amiért megvédte a külső határt és nem tolerálta az illegális határlépést - emlékeztetett.

Szijjártó Péter kitért rá: a jövő félévtől Németország veszi át az EU soros elnöki posztját, így tájékoztatást hallhattak a német elnökségi prioritásokról is. Magyarország és Lengyelország világossá tette, hogy a hetes cikkellyel kapcsolatos eljárást politikai típusúnak tekintik, már minden létező kérdés és válasz elhangzott, ezért azt szorgalmaznák, hogy zárják le az eljárásokat - jelentette ki.

Az unió bővítését illetően elmondta: pozitív reményeink lehetnek az Általános Ügyek Tanácsának március 24-i ülésével kapcsolatban, ha sor kerül rá. Az Albánia és Észak-Macedónia csatlakozási tárgyalásainak megkezdést ellenző országok álláspontja ugyanis rugalmasabbá válhat, de jó lenne, ha ez nem vonná el a figyelmet a már folyamatban lévő tárgyalásokról - vélekedett. Kérdésre közölte: a török elnök és a V4-es országok tervezett csúcstalálkozóját bizonytalan időre elhalasztották.

Szijjártó Péter a sajtótájékoztató végén beszámolt arról is, hogy jelenleg négy országban hat magyar állampolgár van karanténban a koronavírus miatt. A korábban Japánban karantén alá vont hajó személyzetének három magyar tagja elhagyhatta a karantént, a Maldív-szigeteken egy üdülőkomplexumban elrendelt karantént pedig - ahol négy magyar volt -, a helyi hatóságok feloldották - közölte.

Elmondta: jelenleg Szingapúrban és Vietnamban van egy-egy magyar karanténban, mert fertőzött személlyel utaztak együtt repülőgépen. Az Oaklandben kikötött hajón két magyar van, ők a személyzet tagjai, ellátásukról a hajótársaság gondoskodik. A kínai Hupej tartományban két magyar van - sorolta. A tárcavezető kiemelte: minden érintettel tartják a kapcsolatot, a körülményekhez képest jól vannak, minden segítséget megadnak nekik.