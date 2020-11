Koronavírus: kell a hely a kórházakban, a nem teljesen gyógyult beteget is hazaküldhetik

A Nemzeti Népegészségügyi Központ november 7-től frissítette a koronavírusos betegek ellátási protokollját. Eszerint lehetőség lesz a még nem teljesen gyógyult Covid-betegek hazaküldésére a kórházból, a tünetmentes orvosoknak, ápolóknak pedig 2 negatív PCR-teszt helyett elég lesz egy gyorsteszt a szolgálatba való visszatéréshez - derül ki a Telex birtokába került dokumentumból.

Minderre azért volt szükség, hogy több szabad ágy, és több szakképzett személyzet legyen az egyre növekvő számú beteg ellátásához - írja a portál.

Míg a járvány eleji szigorú protokoll szerint a koronavírusos betegek akkor hagyhatták el a kórházat, ha két, 48 órán belül készült negatív PCR-tesztet produkáltak, illetve ha ennél korábban mentek el, otthoni karanténba kellett vonulniuk, most , a fertőzöttek és a kórházi ellátást igénylők számának gyors emelkedése miatt lazítottak a feltételeken. Az NNK oldalán ugyan még nem jelent az új eljárásrend, de a kórházigazgatók megkapták - írta a portál.

Eszerint: koronavírusos beteg hazaengedhető, ha meggyógyult (tünetmentessé vált), illetve legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek vagy egyértelműen javulóban vannak, és a radiológiai kép a tüdőgyulladás egyértelmű javulását mutatja, vagy nem mutat kóros eltérést. Amennyiben a hazabocsátás a tünetek kezdetétől számított 10 napon belül történik, akkor a betegnek még a 10. napig otthoni karanténban kell lennie. Hazaengedhető az a beteg is, akinél egy antigén gyorsteszt negatív eredményt mutat. Aki szociális otthonba tér vissza, annak az elbocsátás klinikai feltételeinek is meg kell felelnie, és negatív gyorstesztre is szüksége van.

A pozitívvá vált egészségügyi dolgozók munkába való visszatéréséhez korábban szintén 2 negatív PCR-tesztre volt szükségük, ennek hiányában a civilek 10 napjával szemben csak 21 nap elteltével térhettek vissza munkahelyükre

Az új eljárásrend szerint a Covid-pozitív egészségügyi dolgozó akkor térhet vissza a munkahelyére, ha klinikailag gyógyult vagy Covid-19 fertőzése tünetmentesen zajlott le, és egy negatív SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt eredménye van. A mintavétel nem lehet korábbi a klinikai tünetek megjelenését követő 7. napnál. Tesztelés nélkül továbbra is 21 nappal a tünetek megjelenése vagy a fertőzés kimutatása után térhet vissza dolgozni.