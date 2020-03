Koronavírus: készpénz-fertőtlenítésbe kezdett az MNB

Mivel a vírusok életben maradhatnak a papírpénzen, egyre több jegybank dönt úgy, hogy a készpénzt is karantén alá vonja. Dél-Korea és Kína után kiderült, a Magyar Nemzeti Bank is fertőtleníti a bankjegyeket.

Napokig eléldegél a koronavírus a bankjegyek felületén, ezért az Egészségügyi Világszervezet a készpénzhasználat mellőzését javasolja - írta a Napi.hu a múlt héten. A WHO tanácsát pedig sok ország jegybankja meg is fogadta: Dél-Korea és Kína is intenzíven fertőtleníti a bankjegyeket.

A Bank of England (BOE) szintén arra figyelmeztet, hogy a pénzhasználattal terjedhetnek vírusok és baktériumok, ezért szintén kézmosást javasol minden egyes esetben, amikor valaki készpénzt használ. Valamint ők is fertőtlenítésbe kezdtek: ultraviola fénynek és magas hőmérsékletnek teszik ki a készpénzt, amely helyett újonnan nyomtatott bankjegyeket bocsátanak ki. A kivont pénzt csak 14 nap után engedik vissza a forgalomba.

A Ripost megkereste a Magyar Nemzeti Bankot, amely arról tájékoztatta őket, hogy itthon is 2 hétig pihentetik, majd hőkezelik a forintot

"A Magyar Nemzeti Bank logisztikai központjában - a koronavírus terjedésének megelőzését szolgáló intézkedéseként is - a készpénzforgalomból naponta milliárdos nagyságrendben, zárt konténerekben befizetett bankjegyeket minden esetben a vírus túlélési periódusával összhangban két hétig pihenteti. Azt követően a megfelelőnek ítélt és kötegelt bankjegyeket zsugorfóliázzák, s azokat egy 160-170 Celsius-fok hőmérsékletű alagúton küldik át. Az alkalmazott intézkedésnek és a korszerű technológiának köszönhetően a jegybankba befizetett bankjegyek újra kifizetése esetén minimális a kockázata annak, hogy esetlegesen fertőzött bankjegyek kerüljenek a forgalomba." - írták a portál megkeresésére.

Globálisan kedd reggelig már több mint 4000 ember halt meg a koronavírus-járványban, míg a fertőzések száma meghaladta a 110 000 főt, de közülük már 61 977 embert gyógyultnak nyilvánítottak. A COVID-19 nevű betegség jelenleg Európában és az USA-ban terjed a leginkább.