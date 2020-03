Koronavírus: két és fél nap alatt megfertőzödött 100 ezer ember

Világszerte már átlépte a 400 ezret a fertőzöttek száma, egyre gyorsabban nő a regisztrált megbetegedések száma. Vuhanból ismét nem jelentettek megbetegedéseket, így április 8-án feloldhatják a területen érvényes karantént. Olaszországban picit javulni látszik a helyzet, Spanyolországban viszont gyorsult a kitörés.

Magyarországon újabb 39 magyar embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 226-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, továbbá az elhunyt brit beteggel elérte a 10-et a járvány áldozatainak száma - a szerda reggeli hivatalos tájékoztatás szerint. Itthon ennyire sok új fertőzöttet még egyetlen nap sem regisztráltak, a korábbi rekord a hétfői 36 pozitív teszt volt, kedden csak 20 új megbetegedést detektáltak.

Világszerte viszont folyamatosan nő és gyorsul a megbetegedések száma: már közel 423 ezer embernél mutatták ki az új koronavírus jelenlétét, a halálos áldozatok száma pedig megközelíti a 19 ezer főt. Az első 100 ezer esetig 67 nap telt el, a következő 100 ezerig már csak 11 nap. A harmadik 100 ezer új fertőzött elérése mindössze 4 napba telt a vírusnak, most mintegy két és fél-három nap alatt lett ennyi fertőzött.

Kínában már kedd éjfélkor feloldották Hupej tartományban a teljes kijárási tilalmat, a terület központja az a Vuhan, amelyet a járvány kiindulópontjának tartanak. A városban viszont még marad a vesztegzár április 8-ig, de már egyre több gyárat nyitnak újra, ami miatt sok új ember is engedélyt kap lakhelye elhagyására. Az ország teljes területén 47 új beteget találtak, akikről a hatóságok állítják, szinte mind külföldről hazatért emberek, vagyis a járvány behurcolt eseteiről van csak szó - derül ki a Marketwatch cikkéből.

Az USA és Európa még nincs túl a nehezén

Olaszországban az napokban mind a halálos áldozatok, mind az új megbetegedések csökkenő trendet mutattak, de szerda reggelre ez megfordult. 743 új halálesetről számoltak be, ami alig marad el a március 21-i adattól, akkor 793 ember vesztette életét a fertőzés és szövődményei miatt, összesen 6820 áldozatot követelt eddig itt a járvány.

Viszont optimizmusra így is van ok: egyetlen nap alatt megkétszereződött a gyógyulttá nyilvánított fertőzöttek száma, így már összesen 8 326 ember esett át a víruson és élte azt túl - írja a la Stampa olasz lap. Az országban 69 176 koronavírus-fertőzést regisztráltak eddig. A szakemberek szerint viszont ennél tízszer több lehet a tényleges szám, mert sokakat nem, csak a súlyos tüneteket mutatókat tesztelik. Az il Messaggeróban megjelent cikk szerint jóval régebben jelen lehet a járvány az országban, mint korábban hitték.

Az új európai gócpontban, Spanyolországban 926 ember ellen intézkedett a rendőrség országszerte, mert megszegte a kijárási tilalmat. Az országnál gyors felfutásban a Covid-19 járványa: egyetlen nap alatt 514 ember halt meg, az áldozatok száma így meghaladja a 2700-at, és közel 40 ezer fertőzöttet tartanak nyilván. A kormány a NATO segítségét kérte, hogy szigoríthassanak a vesztegzáron, derül ki az el País cikkéből.

Franciaországban is felfutóban van a kitörés, mivel kedden újabb 240 áldozatot követelt a vírus, amivel már 1100 fölé emelkdett az összes áldozat száma. A járvány kezdete óta 22 300 fertőzöttet regisztráltak, 2444 új embernél mutatták ki a Covid-19-et egyetlen nap alatt. A tervek szerint a március 17-én kihirdetett karantén kiterjesztését javasolták a járványügyi hatóságok Emmanuel Macron elnöknek, a szakemberek szerint legalább hat hetes kijárási tilalomra lenne szükség. Eredetileg 15 napra hirdettek vesztegzárat - áll a France24 összefoglalójában.

A németeknek az emberi hülyeséggel is meg kell küzdeniük a járvány alatt: kedden kiderült, hogy egy ember jegyautomatákat nyalogatott csak azért, hogy megfertőződjön, és ha ezen már túl van, terjessze a betegséget. Az országban már más szándékos esettel is találkoztak a hatóságok, írja a DW. Németországban már 29 212 fertőzést regisztráltak, de egyetlen nap alatt 4764 esetet jelentettek. Ennek oka viszont az, hogy kiterjedten tesztelik a lakosságot, sok tünetmentes esetet is feltárnak. A halálos áldozatok száma is ezért viszonylag alacsony, mindössze 114 fő. Egyetlen nap alatt 28 ember halt meg, szinte kivétel nélkül 65 évnél idősebbek.

Magyarország környékén is gyorsan terjed a járvány

Szlovákiában a legfrissebb adatok szerint 204 darab fertőzés történt eddig, egy nap alatt 19 új megbetegedést észleltek. Lakosságarányosan ez egy magas szám, a statisztikusok szerint ez Európában az egyik legrosszabb arány. De arra is felhívják a figyelmet, hogy ha a szlovákiai kitörés olyan sebességgel terjedne, mint ahogy az olasz, akkor már legalább 10 százalékkal több fertőzöttnek kellene lennie. A Pravda összesítése szerint a járvány még egészen enyhe az országban, minden 26 ezredik ember diagnosztizált beteg, míg mondjuk Olaszországban 875 emberre jut egy fertőzött.

Ukrajnában már 113 fertőzöttet találtak a járvány kitörése óta, egy nap alatt 11 új esetet diagnosztizáltak. A Kyiv Post szerint összesen három ember halt meg eddig az új koronavírus miatt. Az ország egyre szigorúbb intézkedéseket vezet be a fertőzött területeken, ahol már kijárási tilalmat is elrendeltek.

Kedden tovább szigorítottak az intézkedéseken: március 24-től az ukránok nem hagyhatják el az országot, de a kormány úgy határozott, hogy a karantén miatt munka nélkül maradt ukránok pénzügyi támogatást kapnak, de 34 ezer hrivnyás bírság és féléves börtönt kaphatnak a karantén megszegői - írja a Kárpátinfo.

Romániában 794-re nőtt eddig a Covid-19 vírussal fertőzöttek száma, s s ezzel az ország ezután a "sárga övezetbe" tartozik a fertőzések szempontjából - áll a Maszol.ro portálon. szerda reggel egy újabb ember halálát jelentették, így már 12 halálos áldozatot követelt a kitörés. Összesen 79-en gyógyultak meg kedd estig. Most 431 személy fekszik fertőzéssel a kórházakban, további 18 beteget az intenzív osztályon ápolnak; 5556 személy intézményes karanténban, 87 506 személy lakhelyi elkülönítésben van.

A keddi adatok szerint Szerbiában már 303 személy fertőződött meg az új típusú koronavírussal. Egy nap alatt 94 személytől vettek mintát, ezekből 54 volt pozitív és 40 negatív. A Torlak Virológiai Intézetben eddig 916 személy mintáit ellenőrizték. Az összes beteg közül 152 személyt kezelnek kórházban, a többiek saját otthonukban lábadoznak. Lélegeztetőgép segítségére 21 személynek van szüksége. A Covid-19 következtében eddig hárman haltak meg az országban, egy 59 éves férfi, valamint egy 92 éves és egy 62 éves nő - írja a Magyar Szó.

Horvátországban is gyorsan terjed a járvány: összesen 418 beteget diagnosztizáltak eddig a betegséggel, közülük 36-ot kedden szűrtek ki a tesztek, ami visszaesés ahhoz képest, hogy hétfőn 67-et találtak. Még mindig csak egyetlen halálos áldozatról tudnak az országban. Jelenleg 10 beteget lélegeztetnek. A 4,1 milliós Horvátországban eddig 39 392 darab tesztet végeztek el, ami közel 5,75-ször több mint amennyit a 10 milliós Magyarországon bevizsgáltak - derül ki az Index.hr beszámolójából.

Nem javul a helyzet Szlovéniában: 480 fertőzöttet találtak eddig, négyen pedig belehaltak a betegségbe. Egyetlen nap alatt 38 új esetet találtak. Ez eddig a legrosszabb napi adat - derül ki a Siol.net oldalról.

Ausztriában sem látszik még a járvány vége: eddig összesen 5288 vizsgált embernél mutatták ki a Covid-19 fertőzését, és már 35 ember életét követelte a járvány. 214 ember jelenleg is kórházi kezelésre szorul, 26-an közülük intenzív osztályra kerültek. A Kronen Zeitung összesítése alapján egy nap alatt találtak 770 új beteget. Az országban szintén tömegesen tesztelnek.

Ezen a térképen követheti a járvány terjedését: