Koronavírus: két iskolát is be kellett zárni Salgótarjánban

Két oktatási intézményt is be kellett zárni Salgótarjánban, miután egy tanár megfertőződött a koronavírussal, a kontaktjai pedig máshol is tanítanak - szúrta ki az Index Fekete Zsolt polgármester bejegyzését.

A bejegyzés szerint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola pedagógusa lett fertőzött. Jelenleg a teljes tanári kart tesztelik és jövő héttől áttérnek a digitális oktatásra. Államtitkár: elkerülhetők a további korlátozások, ha... Mivel több pedagógus a Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskolában is tanít, ezért elővigyázatosságból jövő héttől azt is bezárják. A városban egyébként több koronavírus gyanús esetet vizsgálnak. <br />