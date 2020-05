Koronavírus: kiderültek az országos tesztelés részeredményei

Május elsejétől ma reggelig összesen 2 pozitív esetet talált a 8276 eddig tesztelt, 14 évnél idősebb, magánháztartásban élő ember között a négy orvosi egyetem országos koronavírus szűrőprogramja, a H-UNCOVER - jelentette be Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora online konferencián a szűrések eddigi részeredményeit.

Cikkünk folyamatosan frissül....

Az első 1524 vérmintán eddig 9 embernél mutatták ki a fertőzöttség átvészelését jelző antitestet. Ha maradnak az eddigi arányok, akkor 10 ezer lakosra 2,4 pozitív eset jutna, a koronavírus átfertőzöttség pedig 2,7 ezrelék lenne - mondta Merkely Béla.

A kéthetes tesztidőszak alatt a KSH által kiválasztott, több mint 17 ezer főből 8276 PCR tesztet (orr- és szájgarat mintavétel) végeztek el eddig, ez a minta 46,5 százaléka, (a mintavétel 8744 főnél, a minta 49,2 százalékánál megtörtént) a szűrés részeként már 11 302 kérdőívet kitöltöttek a kiválasztott személyek.

Május elseje óta a négy egyetem közül a Semmelweis Egyetem a ráeső tesztelés 54 százalékát, a Pécsi Tudományegyetem a 45 százalékát, A Debreceni Egyetem a 41 százalékát, a Szegedi Tudományegyetem a 47 százalékát végezte el.

A meghívottak részvételi aránya megyénként a következőképpen alakult eddig:

Borsod-Abaúj-Zemplén 40 százalék

Hajdú-Bihar 35 százalék

Heves 42 százalék

Szabolcs-Szatmár-Bereg 48 százalék

Bács-Kiskun 49 százalék

Békés 54 százalék

Csongrád 47 százalék

Jász-Nagykun-Szolnok 56 százalék

Baranya 47 százalék

Somogy 46 százalék

Tolna 47 százalék

Vas 34 százalék

Zala 49 százalék

Budapest 47 százalék

Fejér 42 százalék

Győr-Moson-Sopron 57 százalék

Komáron-Esztergom 63 százalék

Nógrád 47 százalék

Pest 57 százalék

Veszprém 66 százalék



A felmérésben 1500 orvos, ápoló, orvostanhallgató vesz részt. A tesztelést még legalább két alkalommal megismétlik, minimum egy hónapos különbséggel, várhatóan a második körre szeptemberben kerül sor. A május elsején indult országos vizsgálat végeredményét május végén hozzák nyilvánosságra.

Az infektológusokat az alacsony fertőzöttségi számok nem lepték meg - bár elhangzott az is, hogy ezek a számok a vártnál is alacsonyabbak - s úgy vélték, hogy ez most biztonságot jelent, de az alacsony átfertőzöttség a járvány második hullámánál felvet kérdéseket, és óvatosságra int.. A pontos kép azonban mindenképpen sokat jelent és addigra felkészültebbek leszünk.

Az alacsony fertőzöttségi és átfertőzöttségi számok láttán öröm az ürömben, hogy ha a vírusnak a nyájimmunitás tud gátat vetni, akkor ettől nagyon messze vagyunk, de azt is látni kell, hogy még a hatalmas, lángoló járványt elszenvedő országok is messze vannak tőle - fűzte hozzá Merkely Béla. Mint fogalmazott, mi jártunk igazán jól, de hogy ez minek köszönhető, az idejekorán hozott intézkedéseknek és azok betartásának, vagy valamilyen más faktornak, arra kutatók és az idő fog választ adni.

Merkely Béla megjegyezte még, hogy a vizsgálat mintegy tízszer akkora munkát jelent, mint amire számítottak.

A vizsgálat még 4 napig tart.

A H-UNCOVER programot április 28-án jelentették be, a Semmelweis Egyetem koordinálásával négy orvosegyetem vesz részt a szűrésben, a felmérést az innovációs tárca covid-kutatási alapjából finanszírozzák..