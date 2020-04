Koronavírus: kórházi dolgozók szerint megtörtént a kiürítés, a főigazgatónak mégis mennie kellett

Tapssal és énekkel búcsúztatták az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) vasárnap leváltott főigazgatóját, Cserháti Pétert a dolgozók Budakeszin több lap beszámolója szerint. Cserháti menesztésének oka a Magyar Nemzetben megjelent közlemény szerint az volt, hogy a kórházban nem szabadították fel az utasításoknak megfelelő számú ágyat a covidos betegek fogadására, ám több lap is úgy értesült a kórházi dolgozóktól, hogy ez nem igaz, 233 ágyat sikerült üressé tenni.

Vasárnap menesztették Cserháti Péter főigazgatót az OORI éléről, arra való hivatkozással, hogy a kórház a járványügyi veszélyhelyzetben nem teljesítette az Operatív Törzs által jóváhagyott, a Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírus-járvánnyal kapcsolatos utasításait a felkészülésre - számolt be róla lapunk is.

Az Emmi közleménye szerint

Az utasítás lényege az volt, hogy intézetnek április 15-re biztosítania kellett volna az új koronavírussal megfertőződött betegek számára több mint kétszáz ágyat, ebből április 10-én még egyetlen ágy sem volt erre a célra az OORI-ben, és április 16-ra az előírt tizedét sem ígérte a főigazgató az utasításban szereplő ágyszámmal szemben. Az intézetben ellátott rehabilitációs betegek áthelyezéséről nem gondoskodott.

"Aki a komplex intézkedési terv ütemezett utasításait nem hajtja végre, az a betegek biztonságát, az életükért való küzdelem eredményességét veszélyezteti. Az OORI főigazgatójának ilyenfajta eljárása ezért mind szakmailag, mind emberileg elfogadhatatlan."

A közlemény igazságtartalmát több forrás is cáfolta különböző a médiának.

A leváltott főigazgató hétfőn búcsúzott munkatársaitól, az intézet előtt mintegy százan gyűltek össze, hogy meghallgassák a mondandóját. A Népszava helyszíni tudósítójának az egyik ott dolgozó azt mondta, a közleményből egyetlen szó sem igaz.

Kiürítették az ágyakat

Elmondta, hogy két hete állandóan csak készülnek, pedig igencsak nehéz a szinte óránként kapott utasításoknak megfelelni. Előbb a telek másik felében lévő H és J épületet kellett kiüríteni és átalakítani a koronavírus gyanús betegek zsilipelésére, fogadására. Úgy volt, hogy a főépület marad a frissen amputált, a gerinctörött, az agysérült, illetve a kómás betegeknek. Maradnak az intenzív osztályon a lélegeztetésre szorulók és még némi rehabilitáció is. Amikor már ezzel szinte elkészültek, újabb utasítás kaptak, hogy inkább mégis a főépületet kellene kiüríteni járványügyi célokra. Ez két hete zajlik, szinte készen lettek vele. Üres 233 ágy.

Egy másik dolgozó a kiürítés nehézségeiről elmondta a lap munkatársának, hogy akit csak lehetett haza adtak, még a frissen amputáltakat is. Sok család nem is volt felkészülve agysérült családtagja ellátására. Volt akit próbáltak másik intézménybe áthelyeztetni. Néhány tucatnyi betegük maradt, köztük éber kómások, az összes végtagjukon sérültek, akik olyan ápolásra szorulnak, amit egy család nem képes biztosítani. Volt olyan utasítás is néhány napja, hogy 90-ből 70 ápolót irányítsanak a szomszédos Korányi Pulmonológiai Intézetbe, ezt valóban nem tudták teljesíteni, mert akkor még itt is sok volt a beteg.

Más okot sejtenek a háttérben

Egy a 444-nek nyilatkozó helyi dolgozó is állította, nem csak megkezdték az elvárt kiürítést, de már vannak is ott koronavírusos betegek. Szerinte az volt a problémája a kormánynak a főigazgatóval, hogy saját hatáskörben tesztelt más kórházakból áthozott betegeket, akik közül volt, aki fertőzöttnek bizonyult. Állítása szerint ez volt a probléma székesfehérvári kórház vezetőjével is, akit adatközlési hiba miatt rúgtak ki két napja.

Az Index is úgy értesült egy kórházi dolgozótól, hogy a minisztérium kérése tulajdonképpen már teljesült is: 233 ágyat szabadítottak fel, hogy tudják fogadni a Covid 19-cel fertőződött betegeket, ennek érdekében pedig 60 súlyos rehabilitációra szoruló beteget helyeztek át az OORI főépületéből külső pavilonokba. Az átállás még folyamatban van, mivel az OORI nem akut betegeket ellátó kórház, ezért a felszerelést és a dolgozókat is fel kell készíteni a koronavírusos betegek fogadására. A menesztés okát ezért abban látják, hogy Cserhátiról köztudott volt, "végsőkig védte a betegeket", hogy ne kelljen őket áthelyezni vagy hazaküldeni az intézményből, az igazgató "nagy ellenállást fejtett ki".

Lehetetlen feladattal találta szemben magát

Kunetz Zsombor sürgősségi szakorvos, egészségügyi szakértő a 444-en vezetett blogjában a kiürítés nehézségeitől ír. Mint kifejti, az OORI gyakorlatilag az egyetlen igazán magas szintű rehabilitációs intézmény az országban. Ide kerülnek azok a súlyos betegségekből, stroke-ból vagy gerincsérülésekből felépülő emberek, akiket a hosszú, komoly szakmai háttérrel támogatott rehabilitáció tehet újra alkalmassá az önáló életre. Itt újra megtanulhatnak járni, vagy művégtagot használni. Ilyen típusú rehabilitációra szoruló beteggel nagyon kevés helyen tudnak szakszerűen foglalkozni az országban.

Az OORI a legmagasabb szintű rehabilitációs intézet Magyarországon, ahonnan csak azokat a betegeket lehet továbbküldeni, akik már az alacsonyabb szintű intézményekben is biztonságban lennének. Persze ha van éppen üres hely alacsonyabb szinten. Cserháti tehát a lehetetlen küldetéssel találta magát szembe, hiszen más szakintézménybe nem tudta elhelyezni a betegeit - hangsúlyozza Kunetz.