Koronavírus: lakossági gyorssegélyt és szükség esetén napi fogyasztási limitet javasol az MKT

A koronavírus okozta gazdasági károk lehetőség szerinti minimalizálására és a növekedés újraindítására tett javaslatokat a Magyar Közgazdasági Társaság, tagtársuk, a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportot vezető Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter felkérésére.

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) üdvözli a kormány vállalati és lakossági hitelezéssel összefüggő bejelentéseit, ugyanakkor az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztálya megfogalmazta javaslatait - a "A", mint azonnali, "B", mint rövidtávú és "C", mint középtávú eszközöket is a koronavírus okozta gazdasági helyzetben, a továbbiakra nézvést. A javaslatokat elküldték Nagy István agrárminiszternek is.

Az "A" típusú, azonnal végrehajtandó javaslatok között szerepel, hogy erősíteni és összehangolni szükséges a tagállami politikai és szakmai együttműködést az EU minden szintjén. Az agrárgazdaság területén keletkező veszteségek fedezésére a hazai források bevonása mellett javasolják az uniós támogatás kezdeményezését. Javasolják továbbá 2019-re vonatkozó területalapú támogatások végelszámolásának felgyorsítását, az ötszázalékos áfa kiterjesztését a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékkörre, a hazai és nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás speciális szabályainak kialakítását, az élelmiszeripari alapellátás területén a munkaerő fokozott egészségügyi védelmét.

"Azonnali" javaslat még a mezőgazdaság és élelmiszeripari tevékenység egészében a munkahelymegőrzés és új munkahelyek létrehozásának támogatása, valamint lakossági gyorssegély bevezetése a fizetőképes kereslet fenntartására. Utóbbi kapcsán a pánikhelyzet kezelésére és a lakosság fizetőképes élelmiszeripari keresletének folyamatos fenntartására érdekében az Egyesült Államokban már alkalmazott gyakorlat mintájára a felnőtt lakosság rendkívüli, a minimálbért meghaladó támogatásban részesítését javasolják. Javaslatuk elsősorban a válság következtében munkanélkülivé vált, illetve ellenőrizhetően igazolt rászorulókra irányul, de általános kiterjesztésének megfontolását is javasolják, mert a világháborút követően a fizetőképes kereslet biztosításában és ez által a gazdaság újraindításában ez a módszer már bizonyított - hívták fel a figyelmet.

A szakosztály "B" típusú, rövid távon végrehajtandó javaslatai közül az egyik, hogy ha a logisztika helyreállítására tett intézkedések nem szüntetik meg rövid távon az áruhiányt, vezessenek be az alapélelmiszerekre hatósági árat, valamint napi fogyasztói vásárlói korlátozást. Ezzel az intézkedéssel elejét lehet venni az átmeneti áruhiány miatti visszaéléseknek - véli az MKT. Fontosnak tartják továbbá az ágazatban található speciális gépek, technológiák működésének biztosítását, a támogatások feltételrendszerének a vírusfertőzés okozta vis major helyzethez igazítását, a fel nem használt támogatási források átcsoportosítását, a húsfeldolgozás folyamatosságának fenntartását.

A "C" típusú, középtávon végrehajtandó javaslatok közé sorolta az MKT az állam mezőgazdasági és élelmiszeripari biztonsági készleteinek emelését, az ágazat inputanyagainak hazai előállításának az erősítését, és egy új beruházást támogató alap létrehozását. Utóbbi kapcsán javasolják egy új, nulla százalék kamatozású, visszatérítendő hiteleket nyújtó húszéves futamidejű beruházási agráralap felállítását, amelynek célja a feldolgozóipar, raktározás, a közvetlen értékesítés segítése. A kedvezményezettek körét pedig kis- és középvállalkozásokra és az egyéni vállalkozásokra javasolják kiterjeszteni. Ezen túl az MKT felgyorsítaná az öntözésfejlesztési célkitűzések végrehajtását.

Középtávon javasolják továbbá a "fenntartható fogyasztás" hazai feltételeinek kialakítását is. Egy adott, minimális alap élelmiszer-biztonsági szintig javasolják ezt biztosítani, és csak azon felül jöhetne a külkereskedelem. Ehhez egy új "világrend", egy új EU-s agrárpolitika kell, amelyről szintén tárgyalás kezdeményezését javasolják. Az egyeztetés alapján a "fenntartható fogyasztáshoz" is EU-s szintű szabályozórendszert kell kezdeményezni és kialakítani, amint a fenntartható termeléshez is vannak nemzetközi szabályozások - hívja fel a figyelmet az MKT.