Koronavírus: léptek a magyar mentősök

Minden megyében és a fővárosban is plusz kocsikat állított szolgálatba az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), hogy biztosítsák a koronavírus-fertőzés gyanúja miatti kórházba szállításokat - derül ki a koronavírus-járványról szóló kormányzati oldalról.



Az OMSZ története során mindig fel volt készülve arra, hogy fertőző betegeket lásson el, jelenleg is minden mentőautónak tartozéka az ehhez szükséges védőfelszerelés. A mentősök arra is felkészültek, hogy kórházba szállítsák azokat az embereket, akiknél felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja. Ezért minden megyében plusz kocsikat állítottak szolgálatba, és a fővárosban is több ilyen autó működik.

Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.